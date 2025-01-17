聽新聞
0:00 / 0:00

台幣折返跑 攀一周高點

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
匯銀主管指出，近期匯市波動大，並於33元大關上下「折返跑」。聯合報系資料照
匯銀主管指出，近期匯市波動大，並於33元大關上下「折返跑」。聯合報系資料照

美國通膨放緩加上台積電法說會登場，外資匯入買超台股，新台幣匯率昨（16）日收盤勁升1.37角，收在32.928元，為逾一周新高，總成交量13.415億美元。

匯銀主管指出，近期匯市波動大，並於33元大關上下「折返跑」，昨天在台股大漲下，新台幣匯率盤中最高升抵32.895元、最多升值1.7角，收盤前一票美元買盤進場，升值金額縮至1.37角後報收，盤中最低價在32.999元、未再貶破33元整數大關。

台股昨天收盤大漲510點，在押寶台積電的外資買盤匯入下，新台幣匯率表現強勢、升值逾1角並重返32字頭價位。展望後市，匯銀主管表示，農曆年前新台幣匯率仍將維持震盪走勢，估計短期內將在32.8元至33.2元區間波動。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天上漲0.03%，主要亞幣多數對美元升值，其中以日圓匯率升0.45%最強勢，新台幣匯率升幅0.42%居次，韓元也上漲0.33%；不過，星元匯率昨日獨憔悴、下挫0.03%，人民幣匯率則是持平。

匯銀主管說，美國去年12月消費者物價指數（CPI）增幅低於預期，減輕市場對通膨的憂慮，加上美國數家大型銀行財報表現亮眼，促使美股收紅。

由於龍年匯市封關日將近，出口商拋匯需求旺盛，有助新台幣匯率持穩，但美國總統當選人川普即將於20日上任，在此期間隨時可能對外放話、衝擊金融市場表現。

台幣匯率 新台幣 美國

延伸閱讀

匯豐、瑞穗證券第一時間出報告 重申對台積電強烈信心

講起美國廠 魏哲家：我一把鼻涕、一把眼淚受盡各種訓練

台積電變美積電？魏哲家：門都沒有，客戶要轉單更困難

台積電嘉義太保設廠 青農看好市場返鄉賣高端水果

相關新聞

臺銀、土銀2024年獲利創高 純益分別達289億與146億

公股行庫去年獲利創佳績，臺銀稅後純益289.6億元，土銀146.4億元，輸銀15.1億元，均創歷史新高。臺銀董事長凌忠嫄...

台幣折返跑 攀一周高點

美國通膨放緩加上台積電法說會登場，外資匯入買超台股，新台幣匯率昨（16）日收盤勁升1.37角，收在32.928元，為逾一...

國銀人民幣存款餘額 連七年下滑

人民幣雙率雙降、投資魅力盡失。中央銀行統計顯示，截至2024年12月底，國銀人民幣存款餘額僅剩人民幣1,190.9億元，...

獨立銀行跨業銷售 金管會將鬆綁

金管會昨（16）日宣布，擴大獨立銀行跨業合作的對象和內容，新增納入期貨商和保經公司，准許期貨商可在銀行設櫃台做期貨開戶和...

LINE Pay 將申請電支執照

支付業今年度重頭戲登場，LINE Pay確定將向主管機關申請升格電子支付執照，進入籌備階段，待獲得許可後，會設立子公司專...

國泰世華 聯手北檢打詐

國泰世華阻詐成效連兩年蟬聯業界第一，為打造更安全的金融環境，昨（16）日宣布將與臺灣臺北地方檢察署攜手合作，由國泰世華銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。