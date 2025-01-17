彰銀（2801）本著「堅實經營、服務大眾」精神，持續精進公平待客措施，推動金融友善服務，於2024年導入ISO 10002客訴品質管理系統，通過英國標準協會（BSI）ISO 10002：2018客戶申訴處理管理系統驗證。昨（16）日由BSI東北亞區總經理蒲樹盛將證書授予彰銀董事長胡光華。

獨立董事吳雨學、總經理周朝崇與各副總經理、總稽核、法遵長等共同見證。胡光華表示，彰銀從顧客需求出發，致力提升服務體驗，打造更友善包容的金融環境，期許每次交流都能讓客戶感受銀行貼心關懷及溫暖服務。客戶的需求及意見是彰銀前進最佳助力，胡光華期許彰銀持續精進客訴處理品質並提升客戶服務體驗，全員共同追求卓越的服務品質，形塑公平誠信企業文化。

彰銀向來重視有效、即時及溫暖的溝通。自2023年建置「新一代全媒體客服系統」，整合多元服務管道，包括電話、網路電話、線上文字對談、客戶留言及電子郵件等，從不同族群客戶出發，設計完善服務流程，全方位記錄客戶全通路互動歷程，客戶可依偏好選用語音、文字或網路等服務，並依需求變換。彰銀客服中心特別設置優先接聽高齡客戶來電與台語服務等貼心措施，榮獲首屆「台灣客服中心評鑑」銀行業銅獎，為公股銀唯一入選。

彰銀持續提升客訴處理及管理品質，去年導入ISO 10002客訴品質管理系統，全面優化內部規章、客訴處理流程、客訴管理機制，藉由國際標準指引，建立以風險為導向的升級陳報機制，落實客訴案件原因分析及提出矯正措施，提供客訴處理滿意度反饋管道，以期根本性解決客訴成因。

彰銀信守「以客為本，永續誠信」，在打詐方面不遺餘力，公平待客更列為全行高度重視項目，以ISO 10002精神為指引，深化愛客、惜客及護客的動能，落實公平待客及金融友善服務。