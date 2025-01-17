集保 2024大賺一股本

集保結算所2024年獲利創歷史新高，自結稅後純益78.2億元，年增21%；每股稅後純益（EPS）達10.04元，大賺一個股本；所保管的金融資產總市值達107.4兆元，年增25.8%。

金融三業2024年營收破兆元，創歷史新高。上市櫃及興櫃在2024年的日均成交值合計5,281億元，也是歷史新高，並大幅成長46%。

集保在股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等金融資產的總保管市值為107.4兆元，較前一年增加25.8%。

集保指出，2024年也是集保結算所35周年，推出嶄新的企業識別標誌，以藍綠雙色漸層交疊，展現多元發展、呈現全新氣象，象徵創新與永續串流世界金融脈動。

集保結算所董事長林丙輝表示，2024年集保在有價證券登錄、集中保管、帳簿劃撥及結算交割等核心業務上，積極優化並穩健成長，在創新服務上也繳出漂亮的成績，除壯大基金市場生態系、核心業務結合創新思維外，「股東e服務」更結合「集保e手掌握」，實踐ESG。

展望今年，林丙輝指出，為落實重大政策並強化市場基礎建設，今年集保將全力支持亞洲資產管理中心政策，建置台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）資訊申報暨投資人查詢平台，持續精進股東e服務與基金市場服務，內部積極導入人工智慧（AI）技術，擴大AI應用面向，進而協助市場穩健發展。

林丙輝表示，集保將以「創新」與「永續」兩大發展主軸，深化「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」三大願景，敏捷開發創新服務，積極回應政策與市場需求，同時擴大集保服務範疇與服務場景，結合永續發展理念，引領金融業利他共好。