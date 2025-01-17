國銀人民幣存款餘額 連七年下滑

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

人民幣雙率雙降、投資魅力盡失。中央銀行統計顯示，截至2024年12月底，國銀人民幣存款餘額僅剩人民幣1,190.9億元，寫下2013年10月以來、逾11年新低水準；而國銀是在2013年2月開辦人民幣存款業務，2024年底的存款餘額就快跌破人民幣千億大關、來到開辦首年的低點。

央行資料指出，2024年12月外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）的人民幣存款餘額同步下滑。

其中，DBU的人民幣存款餘額為人民幣878.93億元，月減人民幣33.99億元；OBU人民幣存款餘額為人民幣312.05億元，月減人民幣30.56億元。

2024年全年，人民幣存款餘額較2023年底大減人民幣116.6億元，且已連七年減少，累計近七年來，人民幣存款餘額減少人民幣2,031.56億元。

人民幣

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