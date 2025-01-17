LINE Pay 將申請電支執照

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
LINE Pay確定將向主管機關申請升格電子支付執照。 圖／LINE Pay提供
LINE Pay確定將向主管機關申請升格電子支付執照。 圖／LINE Pay提供

支付業今年度重頭戲登場，LINE Pay（7722）確定將向主管機關申請升格電子支付執照，進入籌備階段，待獲得許可後，會設立子公司專營電支業務；支付界指出，屆時應會由現任LINE Pay執行副總張修齊出掌總經理。據悉，LINE Pay為申請執照已與金管會有過溝通，包括系統建置等，一直在為升格做準備。

泛支付業龍頭LINE Pay目前仍屬於由數發部主管的第三方支付業，依法規，第三方支付線上代理收付日均餘額超過20億元，須主動向金管會申請升格為電子支付。

LINE Pay董事會昨（16）日通過子公司業務申請及籌備處授權案，主要是為申請電子支付執照做準備，為升格成電支業正式跨出第一步。

LINE LINE Pay 電子支付

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