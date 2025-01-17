獨立銀行跨業銷售 金管會將鬆綁

金管會昨（16）日宣布，擴大獨立銀行跨業合作的對象和內容，新增納入期貨商和保經公司，准許期貨商可在銀行設櫃台做期貨開戶和代收件，保經公司也可在銀行設櫃台做代收件及招攬保險金信託，最快將在第1季底前上路。

此政策受惠最大者，是符合做金融機構合作推廣資格的22家獨立銀行、32家獨立保經公司和三家獨立期貨商，合計57家金融業可大幅提升跨業相互合作的銷售機會，擴大商機。

對民眾來說，透過銀行通路，就可做期貨開戶、代收件，也能做保險金信託業務，一站式購足，提升交易效率。

銀行局副局長林志吉說，目前合作推廣對象包括銀行（含信合社）、券商、保險公司，可推介保單、基金和信用卡，及銀行、保險業務與股務代理的代收件；這次在期貨與保經公會建議下，新增納入期貨與保經公司可做合作推廣對象。

合作推廣的內容是，期貨商將可在銀行、保險、證券營業場所增設期貨櫃台，由期貨業務員承辦客戶買賣期貨開戶和代收件，並由期貨商做客戶KYC；保經公司則限與信託業合作推介保險金信託及代收件。

要符合做合作推廣的金融業，依規定，期貨商財業務條件是資本適足率需達標、守法性、無內稽內控缺失，保經公司則需符合守法性及已建立內稽內控制度，目前合規是3家期貨商、及32家保經公司。

林志吉說，雙方做合作推廣時，首案需要核准，之後增加合作機構別則免再申請核准。