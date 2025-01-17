臺銀、土銀2024年獲利創高 純益分別達289億與146億

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
公股行庫去年獲利創佳績，臺銀稅後純益289.6億元。 聯合報系資料庫
公股行庫去年獲利創佳績，臺銀稅後純益289.6億元。 聯合報系資料庫

公股行庫去年獲利創佳績，臺銀稅後純益289.6億元，土銀146.4億元，輸銀15.1億元，均創歷史新高。臺銀董事長凌忠嫄昨（16）日表示，今年也希望能節節高，但川普即將上任美國總統，須隨時關注總體經濟情勢發展，尤其是財務性投資要特別審慎。

臺銀昨在總行舉辦「墨香迎春賀新年」活動，凌忠嫄與書法名家揮毫贈春聯。凌忠嫄表示，回顧2024年臺銀稅前盈餘達321.9億元，倘加上政策性負擔更突破400億元，締造史上最佳成績。

臺銀去年稅後純益289.6億元，年成長21.6％；若加計政策性負擔，稅後純益達387.2億。主要獲利動能除放款業務利息淨收益298.9億，年增13.6億元之外，投資及其他資金運用表現佳，建立穩定有價證券及債券投資組合，並掌握台美利差較大之際積極吸收美元存款，靈活運用資金於SWAP（換匯交易）及拆放同業等，資金運用於投資等淨收入分攤存款資金成本後，淨收益為181.4億元，年增34.5億元。

凌忠嫄指出，去年銀行有較多機會創造財務投資收益，面臨川普即將就任，是「不用怕」，但須隨時關注整體經濟情勢發展，尤其是財務性投資要特別審慎關注。至於核心業務授信仍會成長，另會將財富管理列為重點，這也是金管會重視的政策，包括財管2.0希望將高資產客戶的錢留在台灣發展。

不動產專業銀行土銀全年稅後純益146.4億元；手收及財務操作淨收益均增加，主要獲利投資策略包括股票操作，以買進並持有方式緩步擴大部位，上半年在AI伺服器持續出貨下，大盤創新高並帶動獲利提升，8月份雖逢市場系統性下修，仍維持加碼買進，並在大盤回升後逢高調節。SWAP操作方面，在台美利差仍有差距下仍適量增加部位。

輸出入銀行表現亦亮眼，截至去年底放款業務營運量達1,954億元，保證業務承作額426億元，輸出保險承保額達1,985億元，整體業務規模年成長5.1%。全年稅後純益15.1億元，年增32.7%。

臺銀

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