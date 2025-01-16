準備退休金 三點教戰

富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長李少傑建議，可從三大原則準備退休金。首先，設定清晰目標，了解退休所需的資金，盡早開始規劃和儲備；第二，建立多元化資產配置，有助平衡風險與回報。第三，定期檢視資產配置，確保投資策略和退休目標一致。

富達國際昨（16）日發布最新全球情緒調查指出，近六成（57%）台灣上班族對生活持樂觀態度。不過，通貨膨脹升溫導致生活成本增加（72%）及擔憂退休儲蓄不足（65%），成民眾兩大最主要的壓力來源。

這次調查於去年9月進行，從情緒健康、財務健康、退休規劃、職場狀況等面向，了解全球34個市場上班族在2024年的感受。受訪對象共3.7萬名，其中台灣有1,000名受訪者，包括上班族及自雇者，年收入在30萬元以上，年齡介於20~75歲。這是富達國際連續第四年的調查，台灣為首度納入。

在財務健康方面，隨著平均壽命不斷延長，退休儲蓄成為所有人共同的課題。幾乎所有台灣民眾將維持當前生活方式（97%）及為退休儲蓄做準備（97%）視為財務目標。對於退休儲蓄的準備，約半數（48%）表示維持和前一年相同，有三成（34%）甚至增加退休儲蓄，顯示台灣民眾願意為未來財務安全而努力。

至於台灣上班族對退休生活的看法，前三大擔憂分別為退休後的健康問題（56%）、儲蓄過早耗盡的風險（41%）、無預期的意外事件發生（36%）。

調查顯示，約五成（47%）台灣受訪者表示目前最迫切的財務需求是增加儲蓄和投資，有超過一半（53%）表示對投資缺乏信心，突顯出財務教育和規劃資源的迫切需求。幸好，近七成受訪者表示已尋求財務建議（67%），並依照建議進行調整（71%）。

李少傑表示，積極的理財規劃對減輕壓力並確保舒適的退休生活至關重要。每年年初通常是重新檢視自己財務狀況和退休儲備的好時機，尤其多數人於年底或農曆年前拿到年終獎金，扣除生活支出和償還債務之後，建議投資人善用獎金，強化安穩退休的基礎。