基富通 推全平台免手續費

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

基富通推動普惠金融獲得市場肯定，2024年繳出亮眼成績，不僅開戶數、申購量、淨流入、基金存量與獲利五大指標全數成長，且單筆、定期定額申購量也都創下平台成立來新高。

臺灣集保結算所董事長暨基富通董事長林丙輝昨（16）日宣布，2025年全平台買基金終身零手續費。

2024年基富通新開戶數超過3.7萬戶，較前一年成長75%，累計客戶數逾29萬人；申購量與淨流入金額分別成長64%、29%，帶動平台基金存量達到約1,600億元，年增35%。在股本擴增基礎下，全年自結每股稅後純益（EPS）為2.97元，年成長12%。

林丙輝表示，為鼓勵更多人善用共同基金做好人生理財規劃，2025年全平台買基金終身零手續費。

基富通也會運用創新科技、異業合作，開發更多智能輔助理財工具。

林丙輝表示，基富通過去一年推動多項普惠金融服務，包括推出免費的專屬基金理財APP、建立ESG永續投資主題專區、執行「好好退休準備平台」協助國人退休規劃與儲備子女教育金、提供「好享加－低檔智動投」與「好享Check基金健檢」輔助理財功能等。

其中，APP累計下載量迄今超過17萬人，在蘋果與谷歌的免費財經類APP均擠進前100大排行，為國人行動理財的好幫手。

好享退與好好退休專案合計持續扣款投資人數逾7萬人，而低檔智動投與基金健檢推出不到半年時間，累計已獲得上萬人使用，顯示這些普惠金融服務都獲得市場肯定。

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