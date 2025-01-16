國泰世華聯手北地檢署打擊詐騙犯罪 共簽反詐MOU

國泰世華阻詐成效連兩年蟬聯業界第一，根據警政署最新統計，截至去年9月，臨櫃攔阻成功件數近1,800件，金額達13.8億元，阻詐不遺餘力。為打造更安全的金融環境，16日宣布將與台灣台北地方檢察署攜手合作，由國泰世華銀行總經理李偉正與台北地檢署檢察長王俊力，共同簽署「聯盟盾專案」合作意向書(MOU)，更是首家與台北地檢署合作建立可疑金融帳戶即時通報機制的銀行，共創金檢反詐合作里程碑。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華積極布建金融防詐守護網，以推動防詐互助合作為核心，持續拓展與金融同業、民間企業、公部門的交流協作，建立資訊共享、風險預警、資金攔截、推動反詐科技等多重防護機制與舉措。

希冀透過此次金融與司法的跨界合作，擴大公私協防量能，有效事前更精準辨識與管制潛在不法金融帳戶，展現國泰世華與臺北地檢署聯防合作的決心與行動力。

國泰世華致力發展橫跨四大構面的「國泰盾」阻詐藍圖，除了落實臨櫃關懷提問與精進智能科技防詐工程，為擴大詐騙防制效益與效率，從源頭堵詐更成首要關鍵。

此次與台北地檢署「聯盟盾專案」MOU，將針對潛在可疑涉及詐欺、洗錢之金融帳戶進行分析，並在法律規範保障下強化情資交流。

國泰世華將持續運用AI技術及數據強項，與檢方密切合作，如發現涉及重大詐欺之可疑金融帳戶將即時通報，達成事前管制潛在不法帳戶的目標，預估將大幅提升金檢打詐聯防偵測效能，遏止金融詐騙及洗錢等犯罪行為。

台北地檢署檢察長王俊力表示，打詐是一場不輕言退縮的持久戰，面對犯罪手法日益複雜，單靠司法機關力量已難全面遏止犯罪行為，深化與第一線金融機構的合作成為不可或缺的阻詐關鍵。

透過與國泰世華銀行合作，將防詐陣線前移，能幫助檢警迅速展開行動，快速凍結犯罪資金，以期降低社會與司法成本，期許此次合作模式成為金融防詐聯防標竿，為民眾提供更堅實的安全保障。