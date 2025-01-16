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凱基證券推廣慈善捐款境外結構型債券 攜手客戶推動社會公益

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券推廣上架多檔「慈善捐款境外結構型債券（Charitable Giving Note）」商品進行銷售，獲投資人熱烈響應，2024年累積捐款總額達約等值新臺幣240萬元，全數捐贈予伊甸社會福利基金會，期望為身心障礙者及偏遠弱勢群體提供關懷與支持，同時攜手客戶共同推動社會公益。

在金融創新與公益結合的浪潮下，凱基證券與境外結構型商品發行機構合作，於台灣領先同業銷售多檔「慈善捐款境外結構型債券」，投資人每承作等值面額1萬美元該類型境外結構型商品，發行機構便捐贈5美元予慈善機構。

凱基證券表示，「慈善捐款境外結構型債券」廣獲客戶踴躍參與，主因該境外結構型商品為結合慈善捐款特色的財富管理商品，不僅落實ESG理念，更締造「發行機構、投資人、公益團體」三方共創、共融、共好，產生正向影響力的里程碑，讓投資人在邁向富足的同時，也能為永續議題盡一份心力。

凱基證券財富管理處主管阮建銘說，凱基證券一直積極推廣ESG理念，持續推出多種永續投資相關的財富管理解決方案，尚包括2024年率先在亞洲財管市場推廣上架綠色結構型債券（Green Note）及社會責任結構型債券（Social Note），促進環境友善及國際社會責任等議題。

2023年為響應發展永續再生家園，亦曾推出投資種樹活動，將投資與造林計畫結合，總計在印尼共種下5,000棵樹苗，協助創造生態多樣性。

此外，凱基證券看準永續投資浪潮，日前推出沉浸式微網站「ESG永續先鋒」，結合台大學生創新思維，打造兼具創新溝通與投資實戰的ESG投資平台，讓投資人輕鬆更能參與ESG投資。

凱基證 捐款

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