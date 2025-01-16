證交所「臺灣創新板宣導獎勵活動」 抽 iPhone 16 pro Max等豪禮

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為鼓勵投資人積極簽署臺灣創新板風險預告書，證交所特舉辦「臺灣創新板宣導獎勵活動」，自1月6日新制上路起，簽署新板風險預告書人數即快速攀升，截至15日止，已有突破萬名自然人登錄活動。

證交所表示，本活動為期六個月，即日起至6月30日間完成登錄，每月皆有中獎機會，超多豪禮月月抽。

活動預計分別於2月10日、3月10日、4月7日、5月5日、6月9日及7月7日，自前一個月底登錄名單，以電腦亂數隨機抽出幸運兒，獎項包含iPhone 16 pro Max、多選一即享券800元面額及多選一即享券500元面額等，總價值逾500萬元。

完成新版風險預告書簽署的自然人，僅需至登錄網站（臺灣創新板合格投資人登錄 - 創新板合格投資人推廣獎勵活動）填寫手機號碼等基本資料，上傳風險預告書檔案（能供辨別簽署者姓名或帳號，得於通知日3個營業日內補正），登錄完成即獲抽獎資格。

證交所提醒越早簽署登錄，中獎機會越高，且活動獎項通知將由本案合作廠商英科資訊科技公司，發送至中獎人登錄輸入的通訊電子郵箱，如接到任何可疑詐騙訊息，請提高警覺立即通報。

創新板 證交所

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