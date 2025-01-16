跨業合作升級！納期貨、保經 57家金融業受惠最快首季上路

金管會16日宣布，擴大獨立銀行跨業合作的對象和內容，新增納入期貨商和保經公司，准許期貨商可在銀行設櫃台做期貨開戶和代收件，保經公司也可在銀行設櫃台做代收件及招攬保險金信託，最快將在第1季底前上路。

此政策受惠最大者，是符合做金融機構合作推廣資格的22家獨立銀行、32家獨立保經公司和3家獨立期貨商，合計57家金融業可大幅提升跨業相互合作的銷售機會，擴大商機。

對民眾來說，透過銀行通路，就可做期貨開戶、代收件，也能做保險金信託業務，一站式購足，提升交易效率。

依現行規定，金融業跨業銷售，區分金控集團、非金控集團兩大塊，金控集團子公司稱「共同行銷」，非金控集團（獨立金融業）稱「合作推廣」。

金控子公司間的共同行銷，僅限銀行、保險、證券、期貨，可做相互共銷，例如保險業務員可以推介銀行信用卡，但不包括保經；獨立金融業做跨業則是走合作推廣，金管會這次是新增開放獨立金融業合作推廣的業務項目。

銀行局副局長林志吉說，目前合作推廣對象包括銀行（含信合社）、券商、保險公司，可推介保單、基金和信用卡，及銀行、保險業務與股務代理的代收件；這次在期貨與保經公會建議下，新增納入期貨與保經公司可做合作推廣對象。

合作推廣的內容是，期貨商將可在銀行、保險、證券營業場所增設期貨櫃台，由期貨業務員承辦客戶買賣期貨開戶、和代收件，並由期貨商做客戶KYC；保經公司則限與信託業合作推介保險金信託及代收件。

要符合做合作推廣的金融業，依規定，期貨商財業務條件是資本適足率需達標、守法性、無內稽內控缺失，保經公司則需符合守法性及已建立內稽內控制度，目前合規是3家期貨商、及32家保經公司。

林志吉說，雙方做合作推廣時，首案需要核准，之後增加合作機構別則免再申請核准。

金管會16日宣布，修正金融機構合作推廣他業商品或提供相關服務規範（稱合作推廣規範），新增納入期貨商與保經公司，新增合作推廣項目有三大項，期貨商與保經公司代收件、期貨商開戶、及保經公司招攬保險金信託。

法規修正後，銀行、期貨和保經公會將各自擬定相關規範，預計最快2025年首季上路。