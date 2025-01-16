快訊

比演唱會擠！黃仁勳被包圍「30公尺走40分鐘」臨時取消夜市行程

黃麟凱勒斃女友今晚槍決 死者父曝「明是女兒生日」：感謝司法還公道

未來見川普談什麼？傳普亭信心大增 強硬要求恐讓烏克蘭跳腳

獨家／LINE Pay 將向金管會申請升格為電子支付

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
LINE Pay示意圖。 LINE Pay／提供
LINE Pay示意圖。 LINE Pay／提供

支付業今年度重頭戲登場，LINE Pay（7722）確定即將向主管機關申請升格電子支付執照，日後將送件，待獲得許可後，將設立子公司專營電支業務。

泛支付龍頭LINE Pay目前仍屬於由數發部主管的第三方支付業，依法規，第三方支付線上代理收付日均餘額超過20億元，須主動向金管會申請升格為電子支付。金管會今年首季將啟動新一波盤查，包括LINE Pay等七家第三方支付業者因代收付餘額達10億元以上、20億元之下，預計成為重點函查對象。

LINE Pay董事會已通過子公司業務申請及籌備處授權案，將向金管會申請電子支付執照，為升格成為電支業正式跨出第一步，至於實際提送申請時間未定，視公司實際規劃發展調整。待取得金管會許可後將成立子公司專營電子支付業務。

LINE Pay 金管會 電子支付

延伸閱讀

南投燈會25日點亮夜空 與LINE貓貓蟲咖波合作搞怪

台中警違法搜索拿手機拍LINE對話 賭場男獲無罪確定

每月72元850萬組熱門貼圖用到飽！中華電信與LINE合作推超值方案 2大專屬功能別錯過

法官看到她LINE上的濃情蜜意 他「強制性交致人羞忿自殺」無罪

相關新聞

獨家／LINE Pay 將向金管會申請升格為電子支付

支付業今年度重頭戲登場，LINE Pay（7722）確定即將向主管機關申請升格電子支付執照，日後將送件，待獲得許可後，將...

人民幣成敝屣！去年底國銀人民幣存款1,190億元 寫開辦逾11年新低

人民幣雙率雙降、投資魅力盡失，外匯投資人棄如敝屣。中央銀行統計顯示，截至2024年12月底，國銀人民幣存款餘額僅剩人民幣...

中鋼工會疑假消息重創股價 金管會提三點說明

中鋼（2002）工會質疑有人散布假消息，導致重創中鋼股價，要求金管會主動調查。證期局副局長高晶萍提三點說明，一、轉投資虧...

台積電領漲股匯同慶 新台幣強升1.37角收32.928元

市場樂觀期待台積電法說，台股強勢表態，大漲逾500點，新台幣匯率受到鼓舞，重返32元，今天收盤收32.928元，勁揚1....

金管會開放跨業合作 34家保經公司可進軍保險金信託業務

金管會今日宣布，將開放二大跨業合作，一是開放34家保經公司（非屬金控）未來可與非金控旗下的銀行、證券業者合作招徠保險金信...

ATM 已可領到新鈔！新鈔兌換最大行臺銀備戰

中央銀行指示新鈔兌換日程於1月20日至1月24日五個營業日，臺銀董事長凌忠嫄16日上午表示，現在到臺銀ATM提領就已經是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。