獨家／LINE Pay 將向金管會申請升格為電子支付
支付業今年度重頭戲登場，LINE Pay（7722）確定即將向主管機關申請升格電子支付執照，日後將送件，待獲得許可後，將設立子公司專營電支業務。
泛支付龍頭LINE Pay目前仍屬於由數發部主管的第三方支付業，依法規，第三方支付線上代理收付日均餘額超過20億元，須主動向金管會申請升格為電子支付。金管會今年首季將啟動新一波盤查，包括LINE Pay等七家第三方支付業者因代收付餘額達10億元以上、20億元之下，預計成為重點函查對象。
LINE Pay董事會已通過子公司業務申請及籌備處授權案，將向金管會申請電子支付執照，為升格成為電支業正式跨出第一步，至於實際提送申請時間未定，視公司實際規劃發展調整。待取得金管會許可後將成立子公司專營電子支付業務。
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