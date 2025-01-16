人民幣成敝屣！去年底國銀人民幣存款1,190億元 寫開辦逾11年新低

人民幣雙率雙降、投資魅力盡失，外匯投資人棄如敝屣。中央銀行統計顯示，截至2024年12月底，國銀人民幣存款餘額僅剩人民幣1,190.98億元，寫下2013年10月以來、逾11年新低水準；而國銀是在2023年2月開辦人民幣存款業務，2024年底的存款餘額就快跌破人民幣千億大關、來到開辦首年的低點。

央行資料指出，2024年12月外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）的人民幣存款餘額同步下滑。

其中，DBU的人民幣存款餘額為人民幣878.93億元，月減人民幣33.99億元；央行官員解釋，主要原因為法人客戶支付三角貿易貨款，以及動用人民幣存款投資國外股權與債票券。

至於台商海外資金調度中心—國際金融業務分行（OBU），2024年12月人民幣存款餘額為人民幣312.05億元，月減人民幣30.56億元；央行官員說，主因是法人客戶把手中的人民幣存款轉成美元存款持有。

2024年全年，人民幣存款餘額較2023年底大減人民幣116.6億元，且已連七年減少，累計近七年來，人民幣存款餘額累計減少人民幣2,031.56億元。

對於近年來，人民幣存款餘額直直落，央行官員分析，美國聯準會「暴力升息」後，美元利率、匯率雙漲，成為外匯投資人的新寵，相較於美元，人民幣不論是利率水準或匯率表現均相對遜色，未來還可能持續下挫，導致外匯投資人轉投美元懷抱，國銀人民幣存款餘額也持續「失血」。央行官員還說，中國大陸近期經濟表現不佳，也是導致外匯投資人持有人民幣意願低落的另一關鍵主因。