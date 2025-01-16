快訊

死刑犯黃麟凱今晚槍決…是否執行器捐？ 衛福部：已停止多年

滑到一半雪崩！日本青森滑雪場13人受困 2人遭大雪捲入送醫

賴政府首度執行死刑 黃麟凱「絞殺」前女友與母親今晚槍決

中鋼工會疑假消息重創股價 金管會提三點說明

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
中鋼。圖／聯合報系資料照片
中鋼。圖／聯合報系資料照片

中鋼（2002）工會質疑有人散布假消息，導致重創中鋼股價，要求金管會主動調查。證期局副局長高晶萍提三點說明，一、轉投資虧損疑慮，中鋼已在1月3日發重訊說明，二、證交所有股市監視制度，自然包括假消息查核，三、操縱股價依規定，最重可關10年。

中鋼工會理事長陳春生15日對外表示，中鋼去年前11月稅前盈餘比前年還好，但股價卻一路下跌，都是被假消息所害，呼籲金管會要出來主持公道。

高晶萍說，一是針對媒體報導，中鋼公司轉投資台智電計畫統購25年、總價5,500億元的綠電，以及轉投資興達海基虧損64億元等情事，證交所已請中鋼對外說明，中鋼已在1月3日發布重訊。

二是、假消息查核一事，高晶萍說，證交所本來就有股市監視制度，不論是中鋼或是哪家公司有價量異常、投資交易情況異常，證交所都會依照規定辦理，這是證交所職責。

三是，若有特定人操縱股價，既有「證交法」也有相關規定。

高晶萍說，（不是針對中鋼）若有操縱股價的話，是有相關刑責。依證交法155條規定，操縱股價處3年~10年以下有期徒刑得併科1,000萬到2億元以下罰金；此外，假設犯罪所得若逾1億元，則會加重刑責到七年以上有期徒刑，罰金將高達2,500萬元到5億元以下。

中鋼 證交所

延伸閱讀

中鋼（2002）股價18元應該「不是底部」！ 分析：就算反彈也會繼續跌

【重磅快評】被要求成立台智電 中鋼為何嚇得半死？

中鋼（2002）股價面臨18元保衛戰…創9年新低且無止跌跡象！ 專家：恐回不去了

中鋼（2002）股價見1字頭「不會倒」的股票卻套你最深？ 專家：不代表不會賠

相關新聞

中鋼工會疑假消息重創股價 金管會提三點說明

中鋼（2002）工會質疑有人散布假消息，導致重創中鋼股價，要求金管會主動調查。證期局副局長高晶萍提三點說明，一、轉投資虧...

台積電領漲股匯同慶 新台幣強升1.37角收32.928元

市場樂觀期待台積電法說，台股強勢表態，大漲逾500點，新台幣匯率受到鼓舞，重返32元，今天收盤收32.928元，勁揚1....

金管會開放跨業合作 34家保經公司可進軍保險金信託業務

金管會今日宣布，將開放二大跨業合作，一是開放34家保經公司（非屬金控）未來可與非金控旗下的銀行、證券業者合作招徠保險金信...

ATM 已可領到新鈔！新鈔兌換最大行臺銀備戰

中央銀行指示新鈔兌換日程於1月20日至1月24日五個營業日，臺銀董事長凌忠嫄16日上午表示，現在到臺銀ATM提領就已經是...

永續金融服務先鋒 國泰金控旗下四公司獲永續金融評鑑前25%

金管會公布第二屆永續金融評鑑結果，國泰金控（2882）旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券，從眾多金融業者中脫...

證交所首次邀書法名家揮毫寫春聯 祝福投資獲利日日來

新年新氣象，臺灣證券交易所日前贈送祥蛇元素的紅包袋與吉祥賀卡，供不應求，好康一波接一波，為增添年節氛圍，首度加碼致贈象徵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。