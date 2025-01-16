遠東銀Bankee活存享1.435%優利無上限 再送開運發財金

迎接金蛇年，抓準農曆新年理財最佳時機，無論是剛入袋的年終獎金還是豐厚過年紅包，都是增加財富的黃金起點。把錢存入遠東銀行（2845）Bankee數位存款帳戶，可輕鬆享有1.435%無額度上限高利活存；持Bankee信用卡刷卡消費除享高額現金回饋外，還可申請慢慢付(分期付款)，享有首期繳款最長延後60天；如有資金需求者，可試試準時繳款可拿回一半實付利息的挑戰型信貸；新春期間Bankee加碼推出「新年開運送發財金」活動，除送開運發財金外，於活動期間內完成轉帳交易，再抽iPhone及LINE POINTS點數等好禮，加辦Bankee信用卡抽獎機會再翻倍。

遠東銀Bankee數位存款帳戶領先實體活存帳戶，推出1.435%活存利率，不用解任務、存款金額無上限、可隨時彈性進出，讓年終獎金和紅包錢有了最佳去處。使用好友推薦碼開戶，新戶與推薦人皆可享6個月內最高新臺幣5萬元存款額度2.6%優惠利率，透過社群圈回饋機制，推薦人個人存款2.6%優惠利率額度，最高可達新臺幣500萬元，輕鬆讓財富越滾越大。

另外，遠東銀行指出，想嘗試外幣理財，遠東商銀Bankee社群銀行的「先講利」外幣定期存款專案，不但單筆最低等值100美元即可輕鬆起存，更打破傳統定存的限制，提供15天前預約解約機制，讓解約利息不打折扣，新的一年讓資金運用更彈性。

年節購物旅遊首選！刷卡享高利回饋 還可以慢慢付

年節購物與旅行需求大增，遠東銀Bankee信用卡提供國內消費最高1.2%、國外消費最高3%的現金回饋無上限，還有首期繳費最長延後60天付款功能的慢慢付(分期付款)，讓刷卡消費更從容。

若新的一年有投資規劃或額外資金需求，遠東銀Bankee社群銀行提供全臺唯一有機會返還已繳利息半數的「貸你存」挑戰型信貸，只要準時還款，就可拿回50%實繳利息，等於打破貸款階級限制將利率減半，也是為自己在還款期間存錢，貸款結清後有一筆靈活運用的資金繼續圓夢，理財無負擔。

遠東銀Bankee社群銀行特別推出「新年開運送發財金」活動，活動一：首次登入體驗 Bankee App 送開運錢母 新臺幣 8元。活動二：於2025/1/16 – 2025/2/12成功轉帳 發財轉帳金加碼翻倍回饋（每人回饋上限新臺幣388元）。活動三：新年加碼抽大獎，完成轉帳交易抽iPhone及LINE POINTS點數，加辦Bankee信用卡並綁定於LINE Pay完成交易，抽獎機會再翻倍。