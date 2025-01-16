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台積電領漲股匯同慶 新台幣強升1.37角收32.928元

中央社／ 台北16日電
新台幣重返32元，今天收盤收32.928元，勁揚1.37角。圖／聯合報系資料照片
新台幣重返32元，今天收盤收32.928元，勁揚1.37角。圖／聯合報系資料照片

市場樂觀期待台積電法說，台股強勢表態，大漲逾500點，新台幣匯率受到鼓舞，重返32元，今天收盤收32.928元，勁揚1.37角，不過進出口商態度觀望，交投熱度降低，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至13.415億美元。

美國去年12月消費者物價指數（CPI）增幅低於預期，減輕市場對通膨的擔憂，加上美國數家大型銀行財報表現亮眼，美股主要指數收紅。

美股強漲，加上台積電股價在今天法人說明會前強勢反彈，台股跳空開高，指數一度漲逾600點，終場收在23025.1點，上漲510.53點。

受到台股上漲激勵，新台幣兌美元今天同步走升，一早以32.95元開出後，全日延續升勢，最高升底32.895元，終場以32.928元作收，寫下逾1週高點。

外匯交易員表示，本週新台幣匯價在32元、33元之間來回震盪，今天進出口商都轉為觀望，出口商鎖定33元以上價位，進口商也認為可以再等，使得成交量能明顯縮水；不過台股強勢上漲，加上台積電法說釋出正面訊號，外資偏向匯入，投信也有部分獲利了結的匯入力道，支撐新台幣匯率重返32元。

外匯交易員認為，美元指數居高整理，缺乏進一步上攻的力道，加上農曆年關將近，年前資金需求旺盛，均有利於新台幣略為走升，接下來新台幣匯率應在32.850元至33元的區間整理；但美國總統當選人川普將於20日上任，是否又再拋出震撼彈、將優先推動哪些政策措施，均是重要不確定性，市場屏息以待。

台幣匯率 台積電 新台幣

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