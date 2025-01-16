金管會開放跨業合作 34家保經公司可進軍保險金信託業務

金管會今日宣布，將開放二大跨業合作，一是開放34家保經公司（非屬金控）未來可與非金控旗下的銀行、證券業者合作招徠保險金信託，另一個則是開放銀行、證券及保險公司，可以作期貨經紀業務的代收件。

銀行局副局長林志吉說明，金控之間合作只能走金控共銷相關法規，和金控以外的合作，則用「合作推廣」方式。不過金控目前的共銷合作，只限於銀行與保險子公司，尚未及於保經孫公司。

現行合作推廣規範適用對象，包括銀行（含信用合作社）、證券商及保險公司，得推介保險商品、國內基金及信用卡，以及銀行業務、保險業務與股務代理的代收件。

保險局副局長陳清源表示，這次開放是由保經公會提出，因為在為客戶規畫一般壽險，會有保險金信託的需求，所以也一併和信託業簽約，一併規畫信託業務，但保代公會則未提出該需求，所以未開放。

陳清源也引述統計指出，非金控的保經公司，有433家，但目前合作推廣的必須要有內控及稽核制度，合格的共有32家保經公司。另外安泰及凱基也有銀行轉投資的保經公司，若加起來，有34家保經公司。

此次的開放，主要開放非金控體系的銀行及券商，可和保經公司合作保險金信託，不過這次未開放保代加入合作推廣陣容；這類和保險金信託的合作推廣，都是異業合作，但有輔助人角色，都是保險（經紀代理人），例如，共同行銷都用他業營業處所銷售。

此外，由於金控旗下的銀行只能與保險公司合作，保經公司的共銷不能直接找金控旗下銀行合作。只有保險金信託的推介和代收件，期貨則是開放銀行、證券、保險公司，可作期貨經紀業務的開戶和代收件，但林志吉也強調，KYC（認識客戶）仍要由本業來作，銀保證只能作期貨經紀的代收件，應會由銀行分行設置櫃台，並由期貨商來派駐人員進行KYC，而且也不能共同派員去拜訪客戶，只能透過派員到銀行分行的實體進駐來合作。

證期局官員指出，因期貨商據點少，所以才開放證券商來當期貨商的「交易輔助人」業務，主要近期不能有重大裁罰，資本適足率也要符合規格。資本適足率、重大業務沒有內控缺失等，是必備要求。