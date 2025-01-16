集保結算所2024年績效斐然 創新與永續串流集保新識別

2024年金融三業營收破兆，創下史上紀錄，上市櫃、興櫃日均成交值合計5,281億元，也是歷史新高，並大幅成長46%，呈現資本市場的繁榮盛景。集保結算所在股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等金融資產的總保管市值超過107.4兆元，較2023年增加25.8%。

2024年適逢臺灣集中保管結算所35周年，推出嶄新的企業識別標誌，以藍綠雙色漸層交疊，展現多元發展、呈現全新氣象，象徵創新與永續串流世界金融脈動。

集保結算所董事長林丙輝表示，在動能充沛的市場帶動下，集保核心業務積極優化並穩健成長，亦提供多樣的創新加值服務，提升投資人數位體驗，並強化資訊與資安韌性，提前擴充與部署資訊設備，迎接未來更大的作業量能，確保市場穩定運作永續發展。

2024年集保結算所在有價證券登錄、集中保管、帳簿劃撥及結算交割等核心業務上，積極優化並穩健成長，在創新服務上亦繳出漂亮的成績，重要業務推動項目：

一、壯大基金市場生態系

2024年集保在基金業務上成果十分豐碩。在提升市場款項收付效率方面，集保「境內基金清算平台」已提供超過半數的境內基金款項收付服務，2024年12月上線的投信直客款項收付服務，更將進一步為業者與投資人大幅降低基金交易成本。

在服務投資人與投信業者方面，因應ETF的投資熱潮與投資人對於ETF數據與配息資訊的高度需求，集保整合前後台與投信投顧公會資訊，建置了「ETF觀測站」，提供一站式ETF資訊查詢服務；此外，去年上線的「ETF eNotice」電子化通知服務，除了節省了投信業者對投資人的ETF收益分配通知書印製與寄送成本，並大幅提升投資人資訊查詢的便利性。

在協助主管機關市場監理方面，集保2024年起受金管會行政委託，辦理第一階段境內基金申報生效的審查案件，2025年將繼續擴大辦理第二階段境內、外基金申報生效的審查案件，以及肩負起投信事業查核業務。

二、核心業務結合創新思維

2024年集保建置投信與保管機構間的「交割指示傳送平台」，並協助證券商建置「集保後台作業中心」，有效協助證券商進行資源整合及提升作業效率。2024年3月推出「甘丹查」服務，整合債票券日中即時的交割訊息，促進短期票券市場交割順暢與效率；另在金管會指導下成立「現實世界資產（RWA）代幣化小組」，偕同業者共同研議金融資產代幣化的可行性。

另為配合投資人透過證券商「複委託」海外投資需求的大幅增長，集保已完成15家複委託證券商跨境保管簽約，聯合組成「國家隊」，透過集保標準化與自動化作業，提升在地保管作業的服務與效率，並強化投資人權益保障，創造市場合作共贏新紀元。

三、「股東e服務」結合「集保e手掌握」，實踐ESG集保將普惠金融體現在「集保e手掌握」App上，使用人數在2024年已經突破564萬戶。為響應主管機關推動開放銀行2.0政策，發展多元資產整合查詢服務，投資人可查詢股票、債券、境內外基金的資產訊息，及16家金融機構的存款餘額與交易明細。此外，「集保e手掌握」App結合電子通知（eNotice）服務，查詢股票股利發放金額或股數，讓投資人隨時掌握被動收入與現金流。

2024年底推出的「戶戶通平台」服務，提供投資人免臨櫃，一次將所持有的紙本集保存摺全數轉換為手機存摺，以更好的數位體驗，鼓勵更多投資人申辦使用「集保e手掌握」App，推動我國證券市場的金融創新，並以無紙化減碳行動，響應淨零排放及永續金融。

為落實重大政策並強化市場基礎建設，2025年集保結算所將全力支持亞洲資產管理中心政策，建置台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）資訊申報暨投資人查詢平台，持續精進股東e服務與基金市場服務，內部積極導入AI技術，擴大AI應用面向，進而協助市場穩健發展。

集保結算所將以「創新」與「永續」兩大發展主軸，深化「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」三大願景，敏捷開發創新服務，積極回應政策與市場需求，同時擴大集保服務範疇與服務場景，結合永續發展理念，引領金融業利他共好。