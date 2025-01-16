AI助力保險創新 法巴人壽校園黑客松創意競賽結果出爐

法國巴黎人壽以致力成為未來保險領航者為願景，長期投入保險教育推廣，因應生成式人工智慧（Generative AI）技術的創新與變革，與政治大學CARDIF銀行保險研究發展中心共同主辦「法國巴黎人壽黑客松-校園創意競賽」，以「生成式AI運用於保險業」以及「創新保險商品服務」兩大方向為主題，鼓勵學生發揮創意與跨校參與。為期五個月的競賽收到來自全台各地大專院校超過90組隊伍報名。歷經三階段的激烈角逐，於15日舉辦決賽暨頒獎典禮，共有5組創新提案脫穎而出，其中政治大學及由東吳大學、台北大學、台灣大學三校組成的聯合團隊，因其創新內容及落地性，成功贏得評審團的高度讚賞，同時並列冠軍。

進入決選的8組透過現場簡報，將團隊成果具體呈現，由法國巴黎人壽代理總經理黃宥甄、金融研訓院金融研究所所長張凱君、金融科技創新園區副執行總監林麗真、政治大學風險管理與保險學系特聘教授黃泓智、臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系副教授蔡芸琤與東吳大學巨量資料管理學院助理教授鄭江宇組成評審團，分別代表產業與學術進行點評。評審團強調創新性、實用性以及方案的可行性，並對各隊伍的表現給予高度評價。

法國巴黎人壽代理總經理黃宥甄在致詞中表示：「今年的參賽作品展現了學生們對保險業務的深入了解，透過結合AI技術應用、提出符合新世代需求的創新型態保險商品服務，為未來保險業注入創新活力」。

總決賽競爭激烈，其中雀屏中選的前三名及佳作主要係貼近社會議題及洞察市場需求，針對不同世代、族群提供客製化產品及服務，如：針對現代女性需求設計專屬保障商品、瞄準年輕族群使用經驗，提供新型態消費模式、透過創新數位服務，優化保單購買及理賠流程、另結合醫療檢測注入保險服務等，除了打造符合現代價值觀的保險模式及保險生態圈，同時滿足一般市場及特殊需求。

法國巴黎人壽與政治大學CARDIF銀行保險研究發展中心合作已邁入第14年，長期以來透過多項學術專案研究、研討會等，為台灣的銀行保險健全發展盡心力，自2023年起透過黑客松創意競賽，將產學合作的影響力推廣到年輕學子身上。此次競賽不僅展示了生成式AI的創新應用，呼應現今社會潮流的新型態保險，包括新住民、高齡社會、防詐、健康醫療、數位生活型態等，也反映出年輕世代對於保險行業需求與社會議題的深刻洞察並進行結合，讓保險不只是金融商品，可提供保戶更多元的照顧與服務，豐富且具有創意的提案，相當值得肯定。

創新是法國巴黎人壽重要的企業理念之一，除了持續推動保險與科技的深度結合，以實踐保險普及化，校園黑客松創意競賽為學生搭建了一個可以將創新想法付諸行動的舞台，法國巴黎人壽期許所有同學可以保持對保險科技創新的熱情，一起推動保險業的數位轉型及打造更為創新、友善的客戶體驗。