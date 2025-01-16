海外平台網購夯 兆豐卡Amazon年成長破111%

台灣網購已經無法滿足剁手族的購物慾，越來越多民眾開始熱衷在海外平台直接下單；兆豐銀行統計，去年兆豐卡不只國外網購簽帳較前年成長36%，其中全球最大的電商龍頭Amazon成長幅度更是一舉衝破111%，漲幅相當驚人。

其次結合跨境網購及國內現貨速配的新興熱門網購Coupang則以年成長97%緊追在後；而過去深受台灣人喜愛的淘寶則是年成長僅5%，幅度趨緩。

因應網購潮，兆豐銀行推出海外指定網購筆筆加碼3%回饋活動，搭配兆豐「e秒刷鈦金卡」及「Mega One」信用卡提供的海外網購不限通路最高3%回饋，等於整體回饋率最高可衝到6%。

不同於實體店家，由於網購較不受到時空限制，隨時隨地都能消費，因此許多人也會在激情過後，發現買到的東西其實不合用，這時候若想辦理跨國退貨，就要小心一旦進行刷退，很有可能會被國際組織收取海外交易手續費。

許多人知道海外交易會收取1.5％手續費，卻不知道一旦刷退時，雖然購物款項會退回，但1.5%的手續費卻會因不同國際組織規定而不一定要得回來。

兆豐銀行提醒，所謂1.5%的海外交易手續費，其實包含了要給VISA、Mastercard、JCB等國際發卡組織的1%跨境交易費以及銀行收取的0.5%國外交易服務費，這也是為何民眾進行海外刷卡時會須另外支付1.5%手續費的原因。

當刷退時，這筆1.5%手續費退還與否，要看各家國際發卡組織和銀行的規範而有不同，例如Mastercard國際組織不會向銀行收取，所以配合發卡的銀行自然也不會向卡友收費。

兆豐銀行表示，兆豐「e秒刷鈦金卡」及「Mega One」，都是屬於海外網購時記得挑選可退還手續費的信用卡，因屬於Mastercard國際組織信用卡，一旦刷退後也會一併退還1.5%手續費，適合喜歡海外網購者使用。