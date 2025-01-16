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吐瓦魯彩色蛇年扇形套裝精鑄銀幣 臺銀限量上市

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
吐瓦魯彩色蛇年扇形套裝精鑄銀幣。臺銀／提供
吐瓦魯彩色蛇年扇形套裝精鑄銀幣。臺銀／提供

臺灣銀行自1月16日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁- 紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外），銷售「吐瓦魯彩色蛇年扇形套裝精鑄銀幣」，每套售價18,980元。(本品項銀行不買回)

澳洲政府推出吐瓦魯彩色蛇年扇形套裝精鑄銀幣由「松柏長青」、「春風得意」、「財運亨通」及「所向披靡」等4枚1英兩扇形彩色銀幣組成。本套銀幣主題圖案色彩豐富，散發引人注目的藝術感，上方銀幣「松柏長青」為美麗吉祥的黃蛇休閒自在地盤繞在高高的樹梢上，氣定神閒地欣賞著高山雲彩美景，寓意蛇年高瞻遠矚，運籌帷幄。右側銀幣「春風得意」為翠綠之青蛇盤繞於綠意盎然之樹梢上，寓意蛇年愛情如意，歷久彌新。左側銀幣「所向披靡」為象徵興旺之紅蛇昂首面向遠方，蓄勢待發之姿，寓意蛇年志得意滿，意氣風發。下方銀幣「財運亨通」為鑽藍之蛇悠遊盤坐於溪間，寓意蛇年水到渠成，財源滾滾而來。銀幣主題圖案面皆鐫有代表澳洲柏斯鑄幣局標記的"P"字樣。

每枚扇形銀幣以圓弧置上角度，最長(寬)52.28mm，最高31.60mm，正面皆為英國國王查爾斯三世肖像，刻鑄年份2025、國王名號CHARLES III、發行國家TUVALU、面額1 DOLLAR等字樣；以上4枚1英兩扇形銀幣組成一幅寓意勢如破竹的彩蛇招財圖。

臺銀表示，本套銀幣設計精美，全球僅限量發行1,500套，典藏饋贈兩相宜。凡訂購本套幣即贈送聚財招財水晶蛇小擺設一座及臺灣銀行加贈木質手機座壹個。

澳洲 臺灣銀行 財運

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