基富通推普惠金融 2025年全平台買基金0手續費

基富通去年繳出亮眼成績單，不僅開戶數、申購量、淨流入、基金存量與獲利五大指標全數成長，單筆、定期定額申購量也都創下平台成立來新高。台灣集保結算所暨基富通董事長林丙輝表示，2025年全平台買基金終身0手續費，以鼓勵更多國人善用基金做好人生理財規劃。

2024年基富通新開戶數超過3.7萬戶，較前一年度成長75%，累計受益人數逾29萬人。

同時，申購量與淨流入金額分別成長64%、29%，帶動平台基金存量達到約1,600億元，年增35%。

考量股本擴增基礎下，全年自結每股盈餘為2.97元，年成長12%。

林丙輝表示，基富通過去一年推動多項普惠金融服務，包括推出免費的專屬基金理財APP、建立ESG永續投資主題專區、執行「好好退休準備平台」協助國人退休規劃與儲備子女教育金、提供「好享加－低檔智動投」與「好享Check基金健檢」輔助理財功能等。

為鼓勵更多人善用共同基金做好人生理財規劃，林丙輝表示，2025年基富通全平台買基金將終身0手續費。基富通也會運用創新科技、異業合作，開發更多智能輔助理財工具，連結基金公司商品與銜接主管機關政策，把複雜的投資變簡單，讓每個人都能做好投資理財，進而擴大退休準備的保護傘。