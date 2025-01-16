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星展攜手馴錢師打造AI平台 推動弱勢族群的另類理專

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
星展銀行攜手「華山」與「馴錢師」，推出三年計畫，希望創造超越銀行業的正面影響力。圖/仝澤蓉攝影
星展銀行攜手「華山」與「馴錢師」，推出三年計畫，希望創造超越銀行業的正面影響力。圖/仝澤蓉攝影

星展基金會宣布與華山基金會和馴錢師財商研究中心合作，針對長者及經濟弱勢族群推動相關專案。

國發會預期台灣2025年65歲以上高齡人口占比將超過20%，正式邁入「超高齡社會」；超高齡社會帶來更多銀髮族相關社會議題，星展基金會亦積極串聯社會各界，期望透過創新解決方案，提高銀髮族的生活品質、改善醫療保健與營養需求、消除社交孤立、建立跨世代職場共融，將高齡人口轉化為機遇。

星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略及傳訊處負責人魏洪英指出，星展基金會2014年成立至今已投入逾1,700萬新加坡幣（約新台幣4億元），積極創造超越銀行業的影響力。

考量社會不平等和人口老化已成為亞洲的迫切議題，星展基金會承諾10年內投入10億新加坡幣（約240億新台幣），並貢獻150萬小時員工志工服務時數，聚焦兩大主軸：「照亮當下：專注於照顧弱勢族群日常所需」，「點亮未來：推動普惠金融、促進社會共融」。第一波行動即是在星展集團六大市場推動15項相關倡議行動，同時關注提升高齡族群生活品質的方案。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，為進一步滿足弱勢群體基本需求並協助其建立更具財務韌性的未來，星展基金會分別與華山基金會及馴錢師財商研究中心自2025年啟動三年計畫，總計將挹注600萬新加坡幣（約1.4億新台幣），打造更具包容性的共融社會。

為協助弱勢家庭發現問題、規劃財務開支，進而脫貧，星展基金會將攜手馴錢師建置人工智慧驅動的財務評估模型及平台，為社工師與經濟弱勢家庭提供專業的財務諮詢、解決方案及整合型社會福利資源數據庫。此項創新合作預計在三年內改善27萬名經濟弱勢族群的財務健康，進一步提升社會整體的財務知能與經濟韌性。

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