放大年終獎金靠自己！南山人壽教戰星座投保術 從個性挑保單

小龍年將至，上班族期待年終獎金入帳，如何幫自己「加碼」年終？南山人壽教戰年終獎金放大術，建議民眾在歲末年終之際，重新檢視自身保單，善用資金規劃更完整的風險保障，同時作好資產配置，放大紅包倍數。

想要運用年終獎金創造穩定退休收入，南山人壽提供「兩全其美型」、「穩健踏實型」、「細水長流型」不同類型的保險商品，民眾可以依個性喜好及保險需求，找出適合自己的保障，因應超高齡社會的到來，積極部署退休保障。

全球景氣2025年預期受惠於Fed寬鬆，市場普遍審慎樂觀看待，但受到地緣政治動盪、通貨膨脹等影響，經濟成長不確定性因素仍多，民眾更需要謹慎資產配置、分散風險，尤其臺灣今年正式進入超高齡社會，隨著平均壽命延長，未來的退休金可能不夠用，且根據南山人壽調查，民眾預估老年醫療費用攀升至新臺幣328萬元，建議民眾提前部署退休現金流，穩健且兼具保障功能的保險成為規劃退休收入的一大利器。

南山人壽今年將持續站穩壽險健康第一品牌，引領保險價值轉型，推出創新商品服務，並打造完整的商品線，針對「長壽」、「疾病」以及「長照」三大風險建構全方位保障，協助不同族群安心迎戰社會變遷。南山人壽表示，每個人的個性不同，偏好的資產配置屬性也不盡相同，規劃保障時除了評估自身需求，也可以參考性格與偏好，找尋合適的退休保險商品，南山人壽分別針對不同星座特質，提供不同的投保商品類型建議：

1.土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）：穩重實在的土象星座，適合穩健踏實的固定利率型商品，不受市場利率變動風險影響，以最穩定的方式累積資產。例如「南山人壽美滿優利美元養老保險（定期給付型）」為美元利率固定型壽險，0至85歲皆可投保，繳費1次保障11年，滿期生存還能一次領取基本保額1.4倍或躉繳保險費的1.03倍擇高的滿期保險金，適合想要用穩健保守方式替自己累積一桶金的民眾。

2.水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）：心思細膩善於感知波動的水象星座，可選擇細水長流的利率變動型還本商品，讓自己每年擁有穩定現金流，可靈活彈性運用。適合商品如「南山人壽美利多鑫美元利率變動型還本終身保險（定期給付型）」，以美元計價，自第一保單年度末之翌日起，每年可領取生存還本金，資金運用靈活，也可作為子女教育基金、旅遊基金等，並透過利率變動型商品特性之增值回饋分享金機制，讓每年生存還本金有放大的效果；若是民眾擔心匯率波動、偏好穩定的台幣型商品，亦可選擇臺幣版的「南山人壽多利多鑫利率變動型還本終身保險（定期給付型）」。

3.火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）、風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）：勇於嘗試、富冒險精神及愛好自由的火象及風象星座，可選擇擁有兩全其美功能，同時滿足保險保障及資產規劃需求的保險商品。如「南山人壽大樂選利率變動型還本保險（定期給付型）」，在第四保單年度起至保險年齡達生存還本保險金給付起始年齡（55或65歲可彈性選擇）前，享有高額保障，強化責任重大期壽險保障，可選擇保險年齡達55歲或65歲起每年可領取生存還本保險金，讓民眾在準備退休金的同時兼顧風險保障，創造穩健的退休金流，滿足退休後資金來源；此外，還有美元版的「南山人壽樂享65美元利率變動型還本保險（定期給付型）」可供選擇。

南山人壽近年接連獲頒亞洲保險業獎的「年度最佳健康保險公司」、「年度最佳壽險公司」，證明南山人壽始終堅持專注於促進保戶健康及擴展專業保險服務。今年將是南山人壽「大步向前的一年」，持續加大及加深服務範圍，在健康議題上設計更多的商品與服務，讓保險不止是事後的理賠，更向前走到事前預防與健康促進，協助及照顧更多保戶，發揮保險業的影響力，2025年南山人壽將站穩壽險健康第一品牌，讓「未來 有備而來」。

為了鼓勵民眾在新的一年主動替保單健檢，放大年終獎金及紅包的效益，南山人壽特別舉辦「蛇我其誰 投保月月抽」新春投保活動，自即日起至2025年3月2日止，民眾若投保新保單，就有機會參加好禮抽獎，獎項包含Gogoro VIVA XL、日本來回機票、新光三越禮券、全聯禮券等多項好禮。