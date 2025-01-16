川普2.0倒數！臺銀凌忠嫄喊免驚 但銀行投資審慎關注
2025迎蛇年，臺銀董事長凌忠嫄今早與書法名家在總行現場揮毫贈春聯。臺銀去年度獲利創新高，凌忠嫄表示，今年也希望能節節高，面對川普即將上任美國總統，是「不用怕」，但須隨時關注總體經濟情勢發展，尤其是財務性投資要特別審慎關注。
臺銀上午在總行舉辦「墨香迎春賀新年」活動，由書法名家現場揮毫贈春聯，凌忠嫄接受媒體聯訪時指出，去年因整體經濟情況，銀行有較多機會創造財務投資收益，但20日川普即將就任，須隨時關注整體經濟情勢發展，尤其是財務性投資要特別審慎關注。
她說，臺銀今年一大重點是財富管理，這也是金管會重視的政策，包括財管2.0希望將高資產客戶的錢留在台灣發展，臺銀今年會列為業務重點，至於調薪及福利方面目前還在努力爭取，希望能激勵同仁士氣。
凌忠嫄指出，核心業務方面授信仍會成長，因為物價上漲、房價上漲推動整體授信量會放大，房貸亦有編成長，但會符合監理機關指標，該行目前新青安房貸不用排隊。
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