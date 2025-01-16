ATM 已可領到新鈔！新鈔兌換最大行臺銀備戰

中央銀行指示新鈔兌換日程於1月20日至1月24日五個營業日，臺銀董事長凌忠嫄16日上午表示，現在到臺銀ATM提領就已經是新鈔了，臺銀是最大新鈔兌換銀行，去年約207萬人到行換新鈔，總金額達547.9億元。

農曆新年來臨，臺銀上午在總行舉辦「墨香迎春賀新年」活動，由書法名家現場揮毫贈春聯，凌忠嫄接受媒體聯訪時指出，臺銀是最大新鈔兌換銀行，統計去年服務近十分之一國人兌換，目前已準備就緒，每個分行都有設立專櫃，已對行員事先教育訓練，不會讓客人等候太久，當有人潮時會彈性人力調配。凌忠嫄說她自己也還沒開始換。

臺銀共計160個營業據點設置專櫃，充分供應新鈔以利民眾兌換，若有不足將請中央銀行全力支援。新鈔兌換專櫃方面，業務分組屬第1、2、3組原則上設置2個專櫃辦理兌鈔，其餘各組至少設置1個專櫃，約計237個專櫃，將請單位主管視全分行各項服務量能彈性處理。