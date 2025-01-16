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台銀凌忠嫄：今年獲利拚續創高 不用怕川普2.0

中央社／ 台北16日電

台灣銀行董事長凌忠嫄今天表示，去年台銀農曆春節前夕換新鈔規模新台幣547.9億元，今年也會在營業據點設專櫃、備足新鈔。此外，台銀去年獲利創新高，凌忠嫄說，希望今年表現更好，面對川普2.0「不用怕」，業務發展上，財富管理將是重中之重。

台灣銀行今天舉辦「墨香迎春賀新年」活動，贈送民眾春聯迎接即將到來的農曆春節，凌忠嫄出席活動，更親自揮毫寫春聯。

凌忠嫄受訪時表示，去年農曆春節前夕換新鈔期間，台銀自動櫃員機（ATM）、臨櫃兌換新鈔規模達547.9億元、超過207萬人次；今年台銀換新鈔前置作業也已完備、沒問題，且民眾現在用ATM取款，就可獲得新鈔，臨櫃方面，也會在各分行設置專櫃、充分供應新鈔給民眾兌換。

今年中央銀行所定的兌換新鈔日程為1月20日至1月24日，共計5個營業日。

此外，台銀2024年度稅後淨利為289.66億元、創新高，較2023年成長21.6%；若加計政策性負擔，稅後淨利達387.29億元、亦創新高。稅前淨利391.95億元、加計政策影響數後為419.58億元，齊寫史上新高。

談及今年營運展望，凌忠嫄指出，「今年當然也希望節節高」，且每年表現都應該更好；去年是因為整體經濟情況，讓金融業有比較多機會賺到財務投資方面的收益。對於川普即將再次就任美國總統，凌忠嫄表示，今年面對川普2.0不確定性，「不用怕」，台銀會密切關注總經發展、有所因應。

凌忠嫄也提到，今年除財務投資、徵授信等核心業務，高資產客戶財富管理業務也列為重點之一，以響應亞洲資產管理中心政策。

她進一步表示，今年授信放款量能會繼續成長，房貸業務方面也會成長，以現在而言新青安申貸不用排隊，台銀會在遵守央行與金管會的規範、指標下承作。

至於台銀推動國營金融事業員工福利優化方案，目前進展為何，凌忠嫄說，現在還在溝通當中，一定會繼續努力，提振同仁士氣，制度是人訂定的，應與時俱進調整；不過立法院這一會期已快休會，時程上可能要等到下一會期。

台銀 換新鈔

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