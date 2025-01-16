永續金融服務先鋒 國泰金控旗下四公司獲永續金融評鑑前25%

金管會公布第二屆永續金融評鑑結果，國泰金控（2882）旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券，從眾多金融業者中脫穎而出，獲選為排名前25%的業者，持續發揮金融業永續影響力。國泰人壽為亞洲首家自主遵循聯合國「PSI永續保險原則」的壽險公司，亦作為「綠房東」為集團內外轉供超過3,000萬度綠電；國泰世華銀行推出亞洲唯一「永續績效連結薪轉」，創金融服務里程碑；國泰產險為產險業第一家取得「碳標籤」、「減碳標籤」雙標籤認證；國泰證券於「國泰證券App」設立永續專區、針對投資人推動「金融知識理財教育」。透過全集團上下齊心，落實永續金融先行者承諾。

國泰人壽作為亞洲首家遵循聯合國「PSI永續保險原則」的壽險公司，於2024年成立董事會轄下「永續發展委員會」及「永續與品牌策略部」，強化永續治理架構；同時也是壽險業唯一連續六年蟬聯，獲選「公平待客績優」的業者。國壽作為「綠房東」，2024年為集團各總部、據點與辦公大樓「租客」轉供超過3,000萬度綠電，2025年目標為全台50棟商業大樓提供使用綠電服務；指標性的台中烏日大樓為全台首棟「Net Zero淨零建築」，另為完善綠電網絡也簽訂再生能源購電協議（CPPA），年採購量逾5,800萬度。在推動健康永續方面，因應今年已邁入超高齡社會，國壽於2024年起力推「讓健康 有力於你」全新健康主張，每年投入億元推動健康行動；並發布業界首份「保戶健康年報」，顯示保戶平均壽命較國人延長3歲，盼提升民眾保險意識。

國泰世華銀行透過議合、財務專業及各式商品服務，幫助海內外夥伴落實永續行動，成功於台灣、越南、新加坡、香港等地完成永續授信服務，更在台灣推出亞洲首見且唯一的「永續績效連結薪轉」商品，有別於以往單方面提供優惠薪轉模式，銀行與薪轉企業雙方決議永續指標，企業響應達標後，員工就能享受金融回饋（如，存款利率更高等），有助企業以ESG行動提升內部凝聚力，為金融服務立下全新里程碑。國泰世華持續攜手全球最大環境揭露組織CDP（Carbon Disclosure Project），擔任其「中小企業」版本問卷的專業諮詢角色，同時也是CDP亞洲唯一的非政府相關組織諮議專家。另為強化同仁的永續職能，國泰世華攜手「台灣永續能源研究基金會」，以系統性的教育訓練辦理「永續金融管理師認證專班」，多名高階主管率先響應，自主報名的學員橫跨各個專業領域和職階。

國泰產險作為唯二入選永續金融評鑑前25%名單的產險公司，為台灣首家自行遵循聯合國 「永續保險原則（PSI）」之產險公司，將ESG議題之因應納入產品的生命周期中，推動綠色永續保險商品，為產險業第一家取得「碳標籤」、「減碳標籤」雙標籤認證的公司。國泰產險提升企業適應力及韌性，運用保險核心職能「保險保障，損害防阻」提供適配的保險服務，重視事前預防行動，透過舉辦損害防阻研討會，聚焦特定風險對企業持續營運及災害防範議題；為不同企業/個人客群開發各式損害防阻教育訓練課程，協助社會強化抗災應變能力。

國泰證券積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），持續關注國際永續發展趨勢，並結合券商核心職能，落實多項ESG實際作為，如推出「台美股定期定額」、「國泰證券App」設立永續專區、推動「金融知識理財教育」等與投資人切身相關的永續金融服務。同時，國泰證券也響應主管機關政策目標，推動綠色轉型、資訊安全及公平待客，並致力於打造「多元、平等、包容」的職場共融環境，透過永續課程，國泰證券在內部建立強大的永續文化，展示長期落實企業永續的決心。