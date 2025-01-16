元富證與 momo 購物網推優惠 新春開戶加碼抽8888 momo幣

新光金控（2888）旗下元富證券看準春節購物商機，再度與momo購物網合作推出「元富證券開戶送500 momo幣 更多mo幣等你拿」開戶優惠活動。即日起透過活動網頁完成開戶，享開戶禮500 momo幣等眾多優惠，開戶完成還可抽8,888 momo幣。

喜迎金蛇年，元富證券搭配momo購物網於年前推出各式迎春活動，不僅提供開戶、交易及交易滿額好禮外，特別加碼抽8,888 momo幣，讓元富客戶在農曆春節前除舊布新，採購年菜、春節禮盒。期望投資人在2025年投資順利、財運亨通，來元富開啟聰明投資，不需另開銀行戶，輕鬆完成分戶帳線上開戶，投資人在好富投APP中可選擇多種投資商品，貼心又省時，不只在購物時要精打細算，理財也要聰明投資，元富證券也將延續「投資即生活」的理念，積極與不同產業進行合作，藉由行銷活動將投資融入日常生活中。

元富證券與momo購物網近年持續合作推出優惠活動，不僅能放大點數的使用範圍、帶來話題性，更能創造規模點數經濟，透過異業結盟增進與品牌會員間的互動，發揮綜效。元富除了積極拓展多元服務，未來也將持續推出更多創新的行銷合作。｢元富證券開戶送500 momo幣 更多mo幣等你拿」活動，即日起至2025年2月12日止，凡透過活動網頁完成開戶，即可輕鬆獲取500 momo幣，再抽8,888 momo幣，完成首筆交易送200 momo幣、台股電子交易每滿30萬元送100 momo幣，更多優惠詳見：https://nmls.pse.is/6x7j79。