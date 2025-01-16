快訊

《黃仁勳傳》揭秘！曝台積電輝達合作緣起 憶首次接張忠謀電話：叫員工安靜

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

資金從高股息ETF流向投資型保單 購買時注意65歲分水嶺

元富證與 momo 購物網推優惠 新春開戶加碼抽8888 momo幣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券新春加碼推開戶優惠活動。（元富證券/提供）
元富證券新春加碼推開戶優惠活動。（元富證券/提供）

新光金控（2888）旗下元富證券看準春節購物商機，再度與momo購物網合作推出「元富證券開戶送500 momo幣 更多mo幣等你拿」開戶優惠活動。即日起透過活動網頁完成開戶，享開戶禮500 momo幣等眾多優惠，開戶完成還可抽8,888 momo幣。

喜迎金蛇年，元富證券搭配momo購物網於年前推出各式迎春活動，不僅提供開戶、交易及交易滿額好禮外，特別加碼抽8,888 momo幣，讓元富客戶在農曆春節前除舊布新，採購年菜、春節禮盒。期望投資人在2025年投資順利、財運亨通，來元富開啟聰明投資，不需另開銀行戶，輕鬆完成分戶帳線上開戶，投資人在好富投APP中可選擇多種投資商品，貼心又省時，不只在購物時要精打細算，理財也要聰明投資，元富證券也將延續「投資即生活」的理念，積極與不同產業進行合作，藉由行銷活動將投資融入日常生活中。

元富證券與momo購物網近年持續合作推出優惠活動，不僅能放大點數的使用範圍、帶來話題性，更能創造規模點數經濟，透過異業結盟增進與品牌會員間的互動，發揮綜效。元富除了積極拓展多元服務，未來也將持續推出更多創新的行銷合作。｢元富證券開戶送500 momo幣 更多mo幣等你拿」活動，即日起至2025年2月12日止，凡透過活動網頁完成開戶，即可輕鬆獲取500 momo幣，再抽8,888 momo幣，完成首筆交易送200 momo幣、台股電子交易每滿30萬元送100 momo幣，更多優惠詳見：https://nmls.pse.is/6x7j79

momo 元富

延伸閱讀

不看那裡挑戰！TWICE MOMO「正面背面都挖洞」短髮造型更御姐

前一晚吃太多怎麼辦？準新娘5招將身體「重置」成功甩肉9公斤

子瑜小時候常被打！親揭「大7歲親哥哥」私下相處：這能說嗎？兄妹關係真實到太好笑

統一打造大型平台uniopen 專家：組電商艦隊劍指momo

相關新聞

永續金融服務先鋒 國泰金控旗下四公司獲永續金融評鑑前25%

金管會公布第二屆永續金融評鑑結果，國泰金控（2882）旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券，從眾多金融業者中脫...

證交所首次邀書法名家揮毫寫春聯 祝福投資獲利日日來

新年新氣象，臺灣證券交易所日前贈送祥蛇元素的紅包袋與吉祥賀卡，供不應求，好康一波接一波，為增添年節氛圍，首度加碼致贈象徵...

阻詐 金管會研議定存解約可通知第三人

金管會主委彭金隆昨天表示，為了推動有感阻詐，金管會正研議開放讓銀行可以在民眾同意前提下，當定存單、保單提前解約，或匯款達...

川普將走馬上任 避險氣氛濃...台幣貶破33

美國候任總統川普將於1月20日走馬上任，市場觀望氣氛濃厚、避險情緒升溫，拖累台股大跌，新台幣匯率再度跌破33元大關，終場...

產險去年保費2,702億創高 今年總額有望挑戰3,000億元

產險業2024年簽單保費出爐，產險公會昨（15）日公布產險簽單保費2024年達2,702億元，創新高紀錄。相較2023年...

防詐 大額匯款擬開放註記

詐團遍地開花，金管會主委彭金隆也被「詐」到。彭金隆昨（15）日出席一場媒體論壇，他說自己上個月首次收到詐騙訊息，坦言第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。