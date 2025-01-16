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證交所首次邀書法名家揮毫寫春聯 祝福投資獲利日日來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣證交所。聯合報系資料照片
台灣證交所。聯合報系資料照片

新年新氣象，臺灣證券交易所日前贈送祥蛇元素的紅包袋與吉祥賀卡，供不應求，好康一波接一波，為增添年節氛圍，首度加碼致贈象徵財源廣進的書法名家墨寶春聯，於春節期間大放送分享予廣大投資大眾。

春聯於1月16日起陸續配送至全臺各證券商總、分公司，預計於農曆年前配送完畢，數量有限，歡迎有興趣的民眾把握機會，就近至證券商免費索取。

春聯是中國傳統年節文化不可或缺的一環，證交所首次與書法名家合作，邀請書法家李郁周先生親自揮毫「利源日來」，寓意財源不斷、日益增長，無論是事業或財運都能源源不絕地到來，象徵著財運旺盛、繁榮昌盛。

證交所表示，臺灣創新板（TIB）新制已於2025年1月6日正式上路，為提供創新板更好的流動性，全面取消創新板合格投資人限制，使得更多投資人能參與創新板上市公司之投資。投資人只要簽署創新板新版風險預告書，不但能買賣創新板股票，還可以參加2025年上半年度創新板上市股票獎勵活動（ https://act.twse.com.tw/qualifiedinvestor/ ），登錄成功抽好禮，最大獎iPhone 16 pro max等你來拿。加上春節前此波財運亨通、豐收滿載的「利源日來」春聯，多重好康大放送，好禮獎不完。

展望未來，證交所將以「科技」與「創新」兩大主軸齊步前行，聚焦創新性且具成長性的優質創新企業，重塑創新板品牌價值，引領臺灣成為軟、硬、韌實力兼具之智慧科技島。

春節將至，證交所傳遞新春的祝福與希望，冀與各界「攜手同行 邁向未來」，共同為資本市場締造嶄新格局，也期許喜氣洋洋的春聯，祝福投資大眾齊享創新板投資豐碩果實。

換鵝書法家李郁周先生親自揮毫「利源日來」春聯。(資料來源：臺灣證券交易所)
換鵝書法家李郁周先生親自揮毫「利源日來」春聯。(資料來源：臺灣證券交易所)

創新板 證交所

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