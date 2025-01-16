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基富通五大業務指標同步成長 2025全平台0手續費迎普惠金融

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基富通2024營運成果(資料來源：基富通)
基富通2024營運成果(資料來源：基富通)

基富通推動普惠金融獲得市場肯定，2024年繳出亮眼成績，不僅開戶數、申購量、淨流入、基金存量與獲利5大指標全數成長，單筆、定期定額申購量也都創下平台成立來新高。臺灣集保結算所暨基富通董事長林丙輝表示，2025年全平台買基金終身0手續費，以鼓勵更多國人善用基金做好人生理財規劃。

2024年基富通新開戶數超過3.7萬戶，較前一年度成長75%，累計受益人數逾29萬人；同時，申購量與淨流入金額分別成長64%、29%，帶動平台基金存量達到約1,600億元，年增35%。考量股本擴增基礎下，全年自結每股盈餘為2.97元，年成長12%。

林丙輝表示，基富通過去一年推動多項普惠金融服務，包括推出免費的專屬基金理財APP、建立ESG永續投資主題專區、執行「好好退休準備平台」協助國人退休規劃與儲備子女教育金、提供「好享加－低檔智動投」與「好享Check基金健檢」輔助理財功能等。

其中，APP累計下載量迄今超過17萬人，在蘋果與谷歌的免費財經類APP均擠進前100大排行，為國人行動理財的好幫手。好享退與好好退休專案合計持續扣款投資人數逾7萬人，而低檔智動投與基金健檢推出不到半年時間，累計已獲得上萬人使用，顯示這些普惠金融服務都獲得市場肯定。

林丙輝強調，基富通雖然不是上市櫃公司，但是平台營運仍積極與國際標準接軌，例如去年率先導入企業永續發展規範，追求普惠金融服務指標、建立碳排查機制、公益捐贈回饋社會等，朝永續經營方向努力，給投資人公信力與信心，更願意透過基富通平台長期理財。

而且為鼓勵更多人善用共同基金做好人生理財規劃，林丙輝表示，2025年基富通全平台買基金將終身0手續費。基富通也會運用創新科技、異業合作，開發更多智能輔助理財工具，連結基金公司商品與銜接主管機關政策，把複雜的投資變簡單，讓每個人都能做好投資理財，進而擴大退休準備的保護傘。

退休規劃

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