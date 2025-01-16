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阻詐 金管會研議定存解約可通知第三人

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會主委彭金隆昨天表示，為了推動有感阻詐，金管會正研議開放讓銀行可以在民眾同意前提下，當定存單、保單提前解約，或匯款達到一定上限時，可讓銀行通知民眾在銀行註記的第三人的可行性。

彭金隆昨出席一場公開活動致詞指出，他在上個月第一次收到詐騙簡訊，幸好在幾秒內就發現有異狀沒有上當。他指出，金管會未來仍將朝五大阻詐面向精進，包括科技阻詐、精準阻詐、責任阻詐、協力阻詐、臨櫃阻詐。

保單 詐騙 金管會

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