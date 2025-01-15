2024年刷卡金衝新高紀錄 這銀行刷破8千億穩坐刷卡王寶座

國人刷卡衝出新高紀錄。據最新統計，2024年整體國銀總計共刷出4.6兆、創下歷史新高，其中五大發卡行中，中信銀刷出8,053億元，穩坐刷卡王寶座，排名亞軍是國泰世華銀緊追在後，刷出7,630億元，第一名和第二名相差逾400億元，第三名是玉山銀，累計刷出6,128億元。

若以去年12月來看，32家國銀單月刷卡金刷出了4,186億元的好成績，創史上同期新高，單月簽帳金額是史上第三高，前兩次最高是2023年、2024年六月繳稅季，刷卡金超過5,000億元。成績排名以國泰世華銀刷出722億元，拿下冠軍王，中信銀排老二，刷出721億元，第三名是北富銀刷570億元、其次是玉山銀512億元、台新銀443億元。

中信銀表示，去年信用卡累計消費金額達8,053億元、簽帳金融卡累積消費金額達1,249億元，年度累積消費金共9,302億元。由於國內支付市場蓬勃發展，去年中信卡在各產業消費金額皆有成長，隨著國人出國需求增加，以旅遊、海外消費、餐飲及超市超商的年成長雙位數最亮眼。

國泰世華銀行指出，去年12月傳統消費旺季民眾購買力強，推出各項消費簽帳成長，12月單月刷卡金722億元，較去年同期增加217億元，年增43%，且較前一個月增80億元，全年累計總簽帳金額逾7,630億元，年增11.8%。

北富銀12月單月刷卡量570億，較去年同期成長17%，全年簽帳金額逾6,000億元，年增率25%，主要受惠Costco聯名卡大量新客發揮經營綜效，去年12月單月及去年全年刷卡量及刷卡成長量最大的卡片均為Costco卡，全年簽帳金額較2023年成長超過一倍。

玉山信用卡在12月的單月簽帳金額512億元，較前一年同期成長19%。玉山銀表示，總計流通卡數748萬張，有效卡數為497萬張，較前一個月增長1.2萬張，12月新發卡數為5.7萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear卡。

台新銀行12月信用卡刷卡金額443億元，創歷年12月新高，成長主因為海外、旅遊及餐飲消費成長，12月信用卡刷卡金額年增率21%，第4季累計刷卡金額較去年成長12%。台新銀行流通卡目前超過650萬張，其中以「雙狗卡」、「玫瑰Giving卡」與「新光三越聯名卡」佔領流通卡數超過5成。