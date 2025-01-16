一銀視訊摸彩 獎額衝360萬

積極實踐成為幸福企業典範的第一銀行，為了激勵並感謝同仁過去一年來的付出與貢獻，於昨（15）日春節前夕特別舉辦視訊直播摸彩活動，總獎額加碼上看360萬元，讓所有同仁一起感受春節歡慶氛圍，第一銀行董事長邱月琴也期許同仁再創佳績，在各項表現更上層樓。

儘管2024年國內外經濟、金融環境競爭面臨多項挑戰，在經營團隊和全體員工的努力下，第一銀行仍繳出令人驚豔的成績單，稅前盈餘達292.43億元，獲利再攀高峰，年增近10％；預計發放的年終獎金加上業務推展獎勵金，將值得全體同仁期待。

邱月琴及第一銀行總經理李嘉祥也共同帶領經營團隊參加活動，更於活動現場大方加碼獎勵紅包，讓全行超過8,100名同仁嗨翻。

本次第一銀行員工摸彩活動有現金88,888至1,688元不等金額，超過1,300個以上紅包獎項，最大獎現金88,888元由前鎮分行鄭姓行員抽中，當下讓他直呼太幸運了！且為慶祝第一銀行邁向126周年，就算沒有抽到獎，每位同仁都能收到新年祝福紅包126元，為小龍年帶來好彩頭。

第一銀行近年在綠色金融、數位創新或職場性別平等方面備受各界肯定，未來將繼續秉持員工照護精神，持續優化獎酬激勵措施、建構友善健康職場環境，以凝聚同仁向心力，並落實ESG（環境、社會、公司治理）永續經營理念，與同仁共享努力打拚後的豐碩成果。