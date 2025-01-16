國泰集團四公司 永續寫佳績

金管會公布第二屆永續金融評鑑結果，國泰金控（2882）旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券，從眾多金融業者中脫穎而出，獲選為排名前25%的業者，持續發揮金融業永續影響力。

國泰人壽為亞洲首家自主遵循聯合國「PSI永續保險原則」的壽險公司，亦作為「綠房東」為集團內外轉供超過3,000萬度綠電；國泰世華銀行推出亞洲唯一「永續績效連結薪轉」，創金融服務里程碑；國泰產險為產險業第一家取得「碳標籤」、「減碳標籤」雙標籤認證；國泰證券於「國泰證券App」設立永續專區、針對投資人推動「金融知識理財教育」。

國壽作為亞洲首家遵循聯合國「PSI永續保險原則」的壽險公司，於2024年成立董事會轄下「永續發展委員會」及「永續與品牌策略部」，強化永續治理架構；同時也是壽險業唯一連續六年蟬聯「公平待客績優」的業者。國壽作為「綠房東」，2024年為集團各總部、據點與辦公大樓「租客」轉供超過3,000萬度綠電，今年目標為全台50棟商業大樓提供使用綠電服務；指標性的台中烏日大樓為全台首棟「Net Zero淨零建築」。

國泰世華銀行透過議合、財務專業及各式商品服務，幫助海內外夥伴落實永續行動，成功於台灣、越南、新加坡、香港等地完成永續授信服務，更在台灣推出亞洲首見且唯一的「永續績效連結薪轉」商品，銀行與薪轉企業雙方決議永續指標，企業響應達標後，員工就能享受金融回饋（如存款利率更高等）。

國泰產險為台灣首家自行遵循聯合國 「永續保險原則（PSI）」之產險公司，將ESG議題之因應納入產品的生命周期中，推動綠色永續保險商品，為產險業第一家取得「碳標籤」、「減碳標籤」雙標籤認證的公司。

國泰證券積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），持續關注國際永續發展趨勢，並結合券商核心職能，落實多項ESG實際作為，如推出「台美股定期定額」、「國泰證券App」設立永續專區等。