國泰集團四公司 永續寫佳績

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
金管會公布第二屆永續金融評鑑結果，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券四公司，從眾多金融業者中脫穎而出，獲選為排名前25%的業者，落實永續金融先行者承諾。 國泰金控／提供
金管會公布第二屆永續金融評鑑結果，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券四公司，從眾多金融業者中脫穎而出，獲選為排名前25%的業者，落實永續金融先行者承諾。 國泰金控／提供

金管會公布第二屆永續金融評鑑結果，國泰金控（2882）旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券，從眾多金融業者中脫穎而出，獲選為排名前25%的業者，持續發揮金融業永續影響力。

國泰人壽為亞洲首家自主遵循聯合國「PSI永續保險原則」的壽險公司，亦作為「綠房東」為集團內外轉供超過3,000萬度綠電；國泰世華銀行推出亞洲唯一「永續績效連結薪轉」，創金融服務里程碑；國泰產險為產險業第一家取得「碳標籤」、「減碳標籤」雙標籤認證；國泰證券於「國泰證券App」設立永續專區、針對投資人推動「金融知識理財教育」。

國壽作為亞洲首家遵循聯合國「PSI永續保險原則」的壽險公司，於2024年成立董事會轄下「永續發展委員會」及「永續與品牌策略部」，強化永續治理架構；同時也是壽險業唯一連續六年蟬聯「公平待客績優」的業者。國壽作為「綠房東」，2024年為集團各總部、據點與辦公大樓「租客」轉供超過3,000萬度綠電，今年目標為全台50棟商業大樓提供使用綠電服務；指標性的台中烏日大樓為全台首棟「Net Zero淨零建築」。

國泰世華銀行透過議合、財務專業及各式商品服務，幫助海內外夥伴落實永續行動，成功於台灣、越南、新加坡、香港等地完成永續授信服務，更在台灣推出亞洲首見且唯一的「永續績效連結薪轉」商品，銀行與薪轉企業雙方決議永續指標，企業響應達標後，員工就能享受金融回饋（如存款利率更高等）。

國泰產險為台灣首家自行遵循聯合國 「永續保險原則（PSI）」之產險公司，將ESG議題之因應納入產品的生命周期中，推動綠色永續保險商品，為產險業第一家取得「碳標籤」、「減碳標籤」雙標籤認證的公司。

國泰證券積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），持續關注國際永續發展趨勢，並結合券商核心職能，落實多項ESG實際作為，如推出「台美股定期定額」、「國泰證券App」設立永續專區等。

國泰世華 壽險公司 產險

延伸閱讀

中鋼工會質疑假消息重創中鋼股價 要求金管會主動調查

救災新戰力亮相！桃消攜手科技廠落實ESG辦理火災演練

83歲警眷呈植物人狀態 國泰人壽及創世人員送禮到家

國泰證券1月投資觀點：聚焦科技、公用、工業三重點產業

相關新聞

川普將走馬上任 避險氣氛濃...台幣貶破33

美國候任總統川普將於1月20日走馬上任，市場觀望氣氛濃厚、避險情緒升溫，拖累台股大跌，新台幣匯率再度跌破33元大關，終場...

阻詐 金管會研議定存解約可通知第三人

金管會主委彭金隆昨天表示，為了推動有感阻詐，金管會正研議開放讓銀行可以在民眾同意前提下，當定存單、保單提前解約，或匯款達...

產險去年保費2,702億創高 今年總額有望挑戰3,000億元

產險業2024年簽單保費出爐，產險公會昨（15）日公布產險簽單保費2024年達2,702億元，創新高紀錄。相較2023年...

防詐 大額匯款擬開放註記

詐團遍地開花，金管會主委彭金隆也被「詐」到。彭金隆昨（15）日出席一場媒體論壇，他說自己上個月首次收到詐騙訊息，坦言第一...

特定金錢信託台幣借款 放行

配合金管會推動我國成為亞洲資產管理中心，中央銀行昨（15）日宣布修正「銀行業辦理外匯業務作業規範」第十點，放寬「指定銀行...

新壽春聯藏詩 有玄機

新新併一路走來歷經波折，隨著年關將近，公平會8日點頭通過「新新併」，使新新併的進程再向前跨進一步，目前只剩下金管會等主管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。