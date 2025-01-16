新壽春聯藏詩 有玄機

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

新新併一路走來歷經波折，隨著年關將近，公平會8日點頭通過「新新併」，使新新併的進程再向前跨進一步，目前只剩下金管會等主管機關核准。

為了迎接新局，新壽近日訂製長度超過30公尺、全台最大的直立式春聯於新光摩天大樓的外牆上，用藏頭、藏尾詩，期待主管機關盡速通過合併案。

新壽摩天大樓巨幅春聯「新春吉慶百年合、新歲祥瑞萬福併」，巨幅同音亦有巨福與聚福之意，寓意祈願全民在新的一年都能事事順心，福運綿延。而春聯也暗藏巧思，最後兩字則為慶祝兩家金控「合併」。

另外，新壽積極投入再生能源產業，昨（15）日新光金代新壽公告決議投資鑫鑫永續能源股份有限公司普通股5000萬股，交易總金額上限5億元。

新壽指出，公司除投資綠色債券，亦設置專責單位擬定綠能投資計畫，藉由投資電廠建置營運企業，及規劃開發大型太陽光電站，促進台灣綠能的發展。

鑫鑫永續能源主要發展漁電共生型太陽光電案場，截至目前新壽已投資的再生能源電廠達21億元，若加計本案則達26億元。

同時，因應春節將至，新壽體恤保戶多有資金方面的需求，因此將提前給付滿期金和生存還本保險金，如給付日期落在1月21日至2月2日者將提前於 1月21日給付，並提供24小時ATM 現貸卡借款，讓保戶可靈活運用。

此外，春節期間服務全程不打烊，提供0800專人客服、24小時AI智能客服以及24 小時網路投保、電話投保等貼心服務。

太陽光電 新壽

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