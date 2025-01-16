防詐 大額匯款擬開放註記

詐團遍地開花，金管會主委彭金隆也被「詐」到。彭金隆昨（15）日出席一場媒體論壇，他說自己上個月首次收到詐騙訊息，坦言第一時間無法聯想到詐騙，幸好數秒後立刻反應過來；金管會正研議，當有定存、保單解約和大額匯款時，民眾可自設註記，由金融業「通知」指定聯絡人。

也就是說，客戶可自行選擇是否要註記指定的聯絡人，當出現定存、保單解約或大額匯款情況時，金融業可即時通知該客戶「可信賴親人」，發揮第三人勸阻防詐效果。彭金隆坦言，金融業是要提供市場上正常、迅速、快捷而有效率的金融服務，卻成為詐團利用工具，金流和帳戶成為詐騙上很重要管道，金融業被迫站上第一線，無法避免需要做最大努力來做這件事情。