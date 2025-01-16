產險去年保費2,702億創高 今年總額有望挑戰3,000億元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
產險公會15日公布產險簽單保費2024年達2,702億元，創新高紀錄。圖／聯合報系資料照片
產險公會15日公布產險簽單保費2024年達2,702億元，創新高紀錄。圖／聯合報系資料照片

產險業2024年簽單保費出爐，產險公會昨（15）日公布產險簽單保費2024年達2,702億元，創新高紀錄。相較2023年2,437億元，年增10.9%，其中，簽單保費成長率最高的是工程險168億元、年增五成以上。

此外，去年成長率第二高的是車險中的電動二輪車，簽單保費1.7億元，亦較前一年成長率超過五成。產險業者預估，今年全年簽單保費有機會挑戰3,000億元，其中火災保險、汽車保險、工程險以及責任保險成長幅度較高，約在5%至10%。

2024年產險簽單保費成長貢獻度前三名
2024年產險簽單保費成長貢獻度前三名

觀察全年各險種成績單，車險簽單保費達到1,148億元，占總產險保費2,702億元的47%。2024年新車銷售約45.78萬輛，雖較2023年微幅下滑，但產險業車險保費依然是持續在上漲。

產險業者分析，以每一年產險市場的成長率來看，今年的業績要衝上一成不難，且數字會非常接近3,000億元，若要突破3,000億元大關，恐要借助大環境的經濟表現，當經濟成長，例如房市佳時，買房人潮變多，住宅火險、地震險的投保率會明顯成長，或是買車人變多、投保車險也會增加。

另也有產險業者保守指出，今年以個人險部分如車險、住宅火險及旅遊平安險，可以樂觀期待成長，不過成長幅度應該會比2024年趨緩，以車險來說，2024年成長率約7.5%，今年可能會再下修。

另一方面，去年網路投保金額共計48億元，較前一年38億元增加10億，年增26%，其中旅平險表現最突出，全年達13.3億元，年增4.9億元、年成長58%。產險業者預估，隨著去年台股大漲超過兩成、旅遊熱度持續，業績不俗，預估今年會持續，網投旅平險業績銷售將有機會全年突破20億元。

自防疫險過後，產險業全力衝刺業績，產險公會理事長李松季曾指出，產險業花70年時間保費達1,700億元，從2019至2024年僅花五年時間，產險業保單收入增加千億元，今年產險業整體簽單保費年度可望達3,000億元，並喊話「3,000億元對產險業是起碼的成績。」

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