川普將走馬上任 避險氣氛濃...台幣貶破33

美國候任總統川普將於1月20日走馬上任，市場觀望氣氛濃厚、避險情緒升溫，拖累台股大跌，新台幣匯率再度跌破33元大關，終場貶值9.4分，收33.065元，總成交量16.705億美元。

匯銀主管指出，川普將在1月20日就任，外電報導，川普就任當天將成立「對外稅務局」，負責收取來自外國的「所有關稅、稅費及收入」，關稅戰蠢蠢欲動、衝擊市場信心，加上輝達（NVIDIA）股價陷入修正，外資昨天賣超，台股重挫收盤。

熱錢賣股匯出，新台幣匯率每況愈下，盤中最低貶至33.081元、最多貶值1.1角，後在出口商進場拋匯下，貶值金額縮至9.4分，以33.065元作收。

匯銀主管指出，川普上任前持續對外放話，令市場憂心關稅戰恐一觸即發，熱錢左手賣股、右手匯出，導致新台幣匯率貶值「壓力山大」，14日的收盤價32字頭成為一日行情。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下挫0.44%，主要亞洲貨幣升貶互見，新台幣匯率單日貶值0.28%、淪「最弱亞幣」，人民幣匯率僅貶值0.02%。

相較新台幣與人民幣，台灣主要貿易對手國貨幣韓元、日圓與星元匯率均同步升值，其中日圓匯率強升0.41%、為亞幣升幅冠軍，星元匯率升值0.19%居次，韓元匯率升值0.11%。

展望後市，匯銀主管指出，距離龍年封關僅剩下七個交易日，受到川普將上任影響，新台幣匯率恐維持偏弱震盪格局，預估短期內將位於32.8元至33.2元區間波動。