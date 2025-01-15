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華銀土城資訊大樓正式啟用 打造創新金融科技基地

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行土城資訊大樓落成啟用典禮，華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭（前排左四）、華南金控副董事長林明成（前排右四）及華南銀行副董事長林知延（前排左三）率領經營團隊合影。圖/華南銀行提供
華南銀行土城資訊大樓落成啟用典禮，華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭（前排左四）、華南金控副董事長林明成（前排右四）及華南銀行副董事長林知延（前排左三）率領經營團隊合影。圖/華南銀行提供

華南銀行（2880）宣布其耗資20億元、歷時5年打造的土城資訊大樓正式啟用，這一專案標誌著該行在金融科技與數位轉型領域的重要突破。榮獲國際知名機房數據中心可用性和整體性能認證機構 Uptime Institute 頒發的Tier III 設計認證（TCDD）與設施認證（TCCF），展現其高效能與穩定性，成為國內金融業數據中心的標竿。

新資訊中心占地2,245坪，建有二棟大樓，A棟地上15層、B棟地上12層、共同建造地下3層，採用多項尖端科技與環保設計，並榮獲綠建築標章黃金級認證，耐震標章認證，代表其在節能減碳與環境永續方面的卓越表現。

關鍵特色包括電力、空調、消防及網路等重要系統均採雙備援設計（2N）、隔震系統及防洪設計，可在七級地震或極端氣候風險下確保穩定運行。大樓內部的資料中心擁有自發電能力，能在長時間停電下持續運營，進一步鞏固金融服務的穩定性與客戶信任。

此外，大樓亦是華南金集團首個自辦工業區都市更新項目，成功將既有二個工業廠房進行整合與立體化更新，提升了工業區與周邊區域的發展潛力。

華南銀行自去年2月起從原位於台北市泉州街的資訊大樓分梯搬遷包含大型主機、伺服器、磁碟機、資安、網路等相關設備，經過四梯40車次的分批進駐，去年底終於全部搬遷完成，今日正式辦理資訊中心落成進駐典禮。

華南銀行高層表示，此資訊大樓是推動銀行數位轉型的重要基石，未來將以此為平台，廣泛應用人工智慧、大數據分析及雲端運算技術，提升作業效率與客戶體驗。

華銀土城資訊大樓的啟用，不僅是華南銀行積極提升數位力的展現，也體現其在金融數位化時代的前瞻視野與責任擔當，為業界樹立了新標竿。

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