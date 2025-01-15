金管會鬆綁法規 住都中心首季可望發行永續債

金管會今天預告法規修正，擬核定行政法人債券為證交法規定的有價證券種類，預計今年首季上路。在金管會鬆綁法規後，住都中心將可發行永續發展債籌資興建社宅，壽險資金也可望增添投資標的。

金管會今天預告修正「證券交易法」第6條及第22條，擬核定行政法人債券為證交法規定的有價證券種類之一，且准許住都中心發行行政法人債券無須向金管會申報生效，預告期定為30天。

金管會官員告訴中央社記者，新規預計今年首季上路，在金管會鬆綁法規後，住都中心即可向櫃買中心申請發行永續發展債資格認可，未來住都中心推動社宅，除了透過政府編列預算、向銀行融資外，將增添第3種籌資管道。

若住都中心發行永續發展債，亦可望成為壽險資金投資標的，引導保險資金多投資台灣，響應亞洲資產管理中心計畫。