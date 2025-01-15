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新壽攻再生能源產業 將投資鑫鑫永續能源、上限5億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

新壽積極投入再生能源產業！新光金（2888）15日代新壽公告決議投資鑫鑫永續能源股份有限公司普通股5,000萬股，交易總金額上限5億元。

新壽指出，公司除投資綠色債券，亦設置專責單位擬定綠能投資計畫，藉由投資電廠建置營運企業，及規劃開發大型太陽光電站，促進台灣綠能的發展。鑫鑫永續能源主要發展漁電共生型太陽光電案場，截至目前新壽已投資的再生能源電廠達21億元，若加計本案則達26億元。

另外，新壽2024年也推出台灣首檔ESG投資型保單「穩萬利外幣投資連結型年金保險」，結合由法國巴黎銀行保證的綠色債券投資標的，搭配植樹計劃，將環境保護因子結合保險商品及投資標的決策，提供民眾具有社會責任的投資工具選擇。新光人壽保戶每投資等值1萬美金，法國巴黎銀行將為投資人在印尼蘇門答臘亞齊地區種植一棵樹，募集期間已為保戶種植6,590棵樹，預計可創造19,770處動物棲息地，透過復育造林實踐守護生態的承諾，發揮永續投資的力量。

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