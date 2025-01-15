凱基證「AI 助理」 功能再進化

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預言AI將引發新一輪工業革命，透過AI智能理財也成為最頂尖的投資趨勢。凱基證券作為引領數位科技趨勢券商，憑藉專業團隊和AI頂尖智能的「雙腦」優勢，領先同業隨身e策略App的「AI助理」功能不斷進化升級。

有別於業界，不僅一鍵提供個股全方位操作建議、更是首家券商推出個人化智能推播，能根據客戶庫存、自選股及交易行為偏好，主動提供研究報告、市場趨勢、技術分析和帳務資訊等個人化關鍵訊息。

近期再領先市場推出「盤前必讀」AI報讀功能，有溫度的AI助理，貼心為客戶提供專屬財富智勝策略和輕鬆投資體驗，展現未來券商新風貌。

領先同業的個人化智能推播，於盤前、盤中、盤後提供個人所需資訊，根據客戶庫存股票，盤前通知當日重大事件行事曆；盤中針對重大訊息提供即時資訊；盤後除交易內容及庫存等基本資訊，亦針對個人庫存提供自選股影音、文字研究報告及關鍵技術面訊號指標等資訊，主動依據客戶投資需求，提供客製化關鍵洞察資訊、讓客戶輕鬆掌握市場變化。

凱基證券「AI助理」為業界首家AI模型預測能結合AI技術與專業分析師的「雙腦」智慧，憑藉AI頂尖技術跟大數據，重新賦予券商進化角色，顛覆部分券商僅能提供新聞資訊的傳統思維，同時確保客戶不錯過任何重要機會。

「AI助理」一鍵提供上市櫃近2,000檔個股AI模型預測及專業報告，包括三項強大獨家分析：1.「短線晴雨型態」針對個股提供指標動能及重要趨勢數據；2.「AI模型預估」透過AI演算法預估未來五日股價方向與走勢機率；3.「凱基研究報告」運用凱基投顧專業研究報告，提供個股未來一年投資建議及產業市況分析等。

同時為弭平資訊落差，每周一至每周五晚上9時於凱基投顧官方YouTube「凱基股股漲」節目提供專業分析，內容由凱基投顧資深產業研究團隊操刀，幫助投資人獲得最即時、專業、易懂的台股投資方向。