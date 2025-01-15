盛況！2024五大行刷3.3兆 中信銀全年封王、國泰12月奪冠

金管會14日公布國銀前十一月刷4.265兆元創同期新高，15日前五大發卡行成績單出爐，2024年總計刷了3.3兆元，年成長逾一成。中信銀拿下年度刷卡王，國泰世華銀年刷7,631億元居次，且12月以刷卡722億元重回刷卡王寶座，2024年尾國泰世華銀以單月刷卡王冠軍寶座收尾。

累計2024全年，中信銀共刷8,053億元奪國銀最高，並創自家歷史新高；國泰世華銀全年也刷出7,631億元成績單、年增11％，玉山銀刷逾6,100億元、年增12％，北富銀總刷6,075億元、年增17％，台新銀年刷5,179億元。

光看去年12月，國泰世華銀單月刷722億元，以近9,000萬的差距超車中信銀。後續單月排行榜依序為，中信銀刷721億元、月增6％，北富銀刷570億元、月增12％，玉山銀月刷512億元、月增10％，台新銀月刷443億元、月增3％。

北富銀統計，2024年刷卡量成長貢獻之主要消費場域來自旅遊類別及量販賣場消費成長快速，其他如加油及超商類消費亦呈高度增長。其中旅遊類別消費，包含旅行社、航空公司及海外等場域消費較去年同期成長逾3成，而海外刷卡貢獻佔旅遊類別比重達67%。北富銀指出，2023年2月發行Costco卡，截至2024年12月累積發卡量突破240萬卡，引領發卡量穩定增長，目前本行12月有效卡數575萬張，較去年同期成長5%，排名市場第二。

國泰世華銀指出，12月傳統消費旺季民眾購買力強，旅遊及海外消費一直是民眾主要消費場域，年底耶誕跨年旅遊熱潮加上民眾提前安排規劃春節出遊行程，帶動旅遊相關消費，整體旅遊成長逾50%，其中海外旅遊及旅行社較去年同期成長逾60%，其中CUBE信用卡消費占比已逾七成。另外，年底購物消費力道同樣強勁，12月電商雙12大檔加上百貨耶誕新春檔期，國泰世華銀推出各式領券加碼優惠吸引卡友刷本行卡消費，推升百貨／電商等購物消費成長，其中酷澎成長一倍以上，新光三越、遠東百貨（2903）、蝦皮及momo等通路皆成長三成，表現亮眼。

玉山銀則指出，12月與去年簽帳金額雙雙創新高，12月簽帳動能為海外旅遊、雙12網購及百貨聖誕檔期為主。12月為日韓冬季滑雪旅遊旺季，本行規劃指定旅遊通路，刷玉山信用卡最高享6,000元回饋，帶動國外和旅遊簽帳的增長。同時舉辦雙十二網購活動涵蓋四大主要網購平台，最高回饋達28%，並與主要百貨合作聖誕及跨年活動推出專屬滿額贈禮，多重優惠讓顧客就愛刷玉山卡。為迎接即將到來的農曆春節消費商機，玉山規劃「迎新春享5%」活動，刷玉山信用卡於指定百貨、超商超市、家電3C、家飾家具及餐飲等五大指定通路消費滿額最高享5%玉山e point回饋，以滿足顧客多樣化的消費需求。