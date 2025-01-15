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響應政策 合庫銀推中小微企業專案貸款、額度最高3,500萬元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合作金庫銀行。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
合作金庫銀行。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

合作金庫銀行長期支持中小微企業發展，從新冠疫情紓困貸款、疫後振興貸款、低碳智慧納管貸款、千億振興貸款及青年創業貸款，合作金庫銀行皆第一時間響應政府政策，主動關懷了解中小微企業客戶需求，再搭配中小企業信用保證基金信用保證機制，提供中小微企業最即時金融服務。近期推出「中小微企業多元發展專案貸款」額度最高3,500萬元且提供利息補貼。

此次經濟部中企署為協助中小微企業落實運用數位轉型、淨零轉型及通路發展等三大策略，優化中小微企業經營效能所需資金，打造健全的產業供應鏈基礎，針對員工人數30人以下之中小微企業，推出「中小微企業多元發展專案貸款」。而合作金庫銀行也第一時間配合政府政策，推出相應的申貸流程簡化措施，搭配中小信保提供最高十成信用保證，協助有需要的客戶更有效率地取得所需資金，以實際行動力挺本國中小微企業。

從今年1月15日開始，符合申貸資格之中小微企業，可向合作金庫銀行全台262家分行辦理相關貸款，申請期間至2028年10月31日止，額度最高3,500萬元之低利率貸款，且每筆貸款提供最長期限六個月之政策性貸款利息補貼。

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