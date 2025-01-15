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玉山信用卡2024年刷出逾6,000億元 創歷年新高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山銀行。圖／聯合報系資料照片
玉山銀行。圖／聯合報系資料照片

玉山銀行信用卡去年成績單出爐，去年12月單月簽帳金額約512億元，較年成長19%，年度簽帳金額為6,159億元，較上年同期成長13%，創下12月單月及年度累積新高。

玉山信用卡業務持續穩定增長，流通卡數748萬張為國銀第三，有效卡數為497萬張，較上月增長1.2萬張。12月新發卡數為5.7萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear卡等。其中玉山Unicard於2025年仍維持百大特店最高享5%回饋，且6月30日前，新戶首次申辦玉山Unicard正卡，再享新戶專屬體驗升級，免費體驗「UP選」方案一個月。此外，玉山熊本熊日圓雙幣卡也仍維持在指定日本商店消費最高享8.5%回饋，包含免收1.5%的國外交易服務費，廣受到旅日客群的喜愛。

玉山表示，12月簽帳動能為海外旅遊、雙12網購及百貨聖誕檔期為主。12月為日韓冬季滑雪旅遊旺季，玉山規劃指定旅遊通路，刷玉山信用卡最高享6,000元回饋，帶動國外和旅遊簽帳的增長。為迎接即將到來的農曆春節消費商機，玉山規劃「迎新春享5%」活動，刷玉山信用卡於指定百貨、超商超市、家電3C、家飾家具及餐飲等五大指定通路消費滿額最高享5%玉山e point回饋，以滿足顧客多樣化的消費需求。

信用卡 消費 玉山銀行

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