快訊

柯建銘講不停！3296案待協商零進度 韓國瑜：不能讓你發言了

大逆轉！潘健成破壞群聯電子商譽 高院解任董事職務原因曝光

醫師「自己幫自己結紮」影片嚇壞眾人 他現身說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

一銀新春員工視訊摸彩 總獎額上看360萬元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
第一銀行舉辦「新春辭歲視訊摸彩」，董事長邱月琴（左）和總經理李嘉祥（右）抽出多位幸運得主。第一銀行／提供
第一銀行舉辦「新春辭歲視訊摸彩」，董事長邱月琴（左）和總經理李嘉祥（右）抽出多位幸運得主。第一銀行／提供

第一銀行為激勵並感謝同仁過去一年來的付出與貢獻，於15日春節前夕特別舉辦視訊直播摸彩活動，總獎額加碼上看360萬元，讓所有同仁一起感受春節歡慶氛圍，第一銀行董事長邱月琴也期許同仁再創佳績，在各項表現更上層樓。

儘管2024年國內外經濟、金融環境競爭面臨多項挑戰，在經營團隊和全體員工的努力下，第一銀行仍繳出令人驚豔的成績單，稅前盈餘達292.43億元，獲利再攀高峰，年增近10％；預計發放的年終獎金加上業務推展獎勵金，將值得全體同仁期待。

邱月琴及第一銀行總經理李嘉祥也共同帶領經營團隊參加活動，更於活動現場大方加碼獎勵紅包，讓全行超過8,100名同仁嗨翻。本次第一銀行員工摸彩活動有現金88,888至1,688元不等金額，超過1,300個以上紅包獎項，最大獎現金88,888元由前鎮分行鄭姓行員抽中，當下讓他直呼太幸運了！且為慶祝第一銀行邁向126周年，就算沒有抽到獎，每位同仁都能收到新年祝福紅包126元，為小龍年帶來好彩頭。

第一銀行近年在綠色金融、數位創新或職場性別平等方面備受各界肯定，未來將繼續秉持員工照護精神，持續優化獎酬激勵措施、建構友善健康職場環境，以凝聚同仁向心力，並落實ESG（環境、社會、公司治理）永續經營理念，與同仁共享努力打拚後的豐碩成果。

延伸閱讀

感謝過年堅守崗位 南市議會今邀請20個軍警消春節慰問

00830、00701、00725B明天最後買進日！下月18日發錢 跟上行情開工領紅包

澎湃年菜上菜囉！世界廚藝總冠軍阿駱師父為嘉市年貨大街行銷

一銀辦台灣超人電影欣賞

相關新聞

「新新併」迎新局！新壽摩天大樓30公尺巨幅春聯藏巧思

新新併一路走來歷經波折，隨著年關將近，公平會1月8日點頭通過「新新併」，使新新併的進程再向前跨進一步，目前只剩下金管會等...

2025金融股股利誰最香？富邦金、中信金…外資最看好它：這2檔「輸給大盤」得再加油

14家金控2024年前11月獲利大賺高達5714億元創史上新高，年增近六成！由於2025年金控股利發放預估不錯，可望高於2024年，使得存股族搶存金融股。

阻詐！ 金管會提5大重點 彭金隆自曝也被「詐」到

詐團遍地開花，金管會主委彭金隆也被「詐」到。彭金隆今出席《今周刊》防詐調查發表記者會暨論壇致詞時說，自己上個月首次收到詐...

盛況！2024五大行刷3.3兆 中信銀全年封王、國泰12月奪冠

金管會14日公布國銀前十一月刷4.265兆元創同期新高，15日前五大發卡行成績單出爐，2024年總計刷了3.3兆元，年成...

響應政策 合庫銀推中小微企業專案貸款、額度最高3,500萬元

合作金庫銀行長期支持中小微企業發展，從新冠疫情紓困貸款、疫後振興貸款、低碳智慧納管貸款、千億振興貸款及青年創業貸款，合作...

玉山信用卡2024年刷出逾6,000億元 創歷年新高

玉山銀行信用卡去年成績單出爐，去年12月單月簽帳金額約512億元，較年成長19%，年度簽帳金額為6,159億元，較上年同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。