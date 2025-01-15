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奧丁丁攜手速匯金 打造USDC美元穩定幣全球換匯服務

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
OwlPay Wallet Pro現已在美國等全球主要市場的iOS與Android平台上架，實現法定貨幣與USDC美元穩定幣間的無縫轉換。圖／奧丁丁提供
OwlPay Wallet Pro現已在美國等全球主要市場的iOS與Android平台上架，實現法定貨幣與USDC美元穩定幣間的無縫轉換。圖／奧丁丁提供

奧丁丁集團宣布，旗下非託管數位錢包OwlPay Wallet Pro已與美國主要國際匯款商速匯金（MoneyGram）完成整合，強化數位錢包的去銀行化（bankless）出入金功能，實現法定貨幣與USDC美元穩定幣之間的無縫換匯服務。

透過此次整合，OwlPay Wallet Pro用戶可在全球超過30個國家、近5萬個速匯金據點，存入當地法定貨幣並轉換為USDC美元穩定幣；同時，也能在全球逾170個國家、超過37萬5000個速匯金據點，將USDC美元穩定幣換匯，並提領為法定貨幣。OwlPay Wallet Pro也同步推出重大更新，所有個人錢包已轉換為非託管錢包模式。

奧丁丁致力解決跨境匯款市場長期存在的高手續費、交易時間冗長，以及用戶在傳統金融服務使用受限等問題，公司將在提供更快速、安全且具成本效益的支付解決方案方面扮演關鍵角色。儘管速匯金已將傳統匯款客戶的平均手續費降至3%以下，朝向實現聯合國10.c目標邁進（即將移工匯款手續費降至3%以下），但根據世界銀行估計，全球匯款產業的平均成本仍高達6.65%。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，「我們觀察到使用國際支付的企業以及需要寄錢回家幫助親人的移工，其需求正在快速演變及成長。透過與速匯金的策略整合，奧丁丁不僅能實現我們的願景，更能為拉丁美洲和非洲等金融服務不足的地區提升財務韌性。藉由應用USDC美元穩定幣，我們能幫助這些地區的用戶更有效地規避當地法幣的波動風險。」

速匯金全球合作總監Jon Lira表示：「奧丁丁在數位支付領域的創新策略，完全契合我們打造無國界、便捷金融服務的使命。自2022年6月推出以來，MoneyGram Access服務在全球的擴展進程令人振奮，尤其是在烏克蘭、哥倫比亞等地發揮重要作用。我們深信透過速匯金的網絡，OwlPay Wallet Pro將能取得大幅成長，進而成為人們日常生活中不可或缺的一部分。」

根據第三方產業研究報告，全球匯款市場2023年規模已達500億美元，預計2024年至2033年的年複合成長率（CAGR）將達10.5%，突顯市場對平價，且高效跨境支付解決方案的需求持續攀升。OwlPay Wallet Pro致力於讓移工無需透過銀行帳戶，即可將USDC美元穩定幣直接轉帳給海外親友。收款人可以選擇在錢包中持有數位USDC以抗通膨，並可隨時透過速匯金的全球廣大據點兌換成現金。

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